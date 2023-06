Waldshut-Tiengen vor 5 Stunden

So schön war es beim Tag der offenen Tür im neuen Feuerwehrgerätehaus und in der Kita

Zahlreiche Besucher sind trotz der heißen Temperaturen zum Familientag in der Kita im Ziegelfeld in Waldshut gekommen, die am Vormittag zusammen mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus offiziell feierlich eingeweiht wurde.