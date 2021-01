von Manfred Dinort

Ein Winter, der es in sich hat: anhaltende Schneefälle und Berge in Weiß, die an den Straßenrändern und in den Einfahrten höher und höher werden, alles einengen und mitunter die Sicht versperren. Doch die Straßen und Wege sind frei, dank eines gut eingespielten Winterdienstes. „Optimal, wie unsere Straßen geräumt werden“, so sehen es auch die Bürger. „Eine Wetterlage wie diese, das hat es schon lange nicht mehr gegeben“, bestätigt auch Joachim Tröndle aus Oberalpfen, der zusammen mit seinem Team, zu dem Maxi (Maximilian) Rogg und Patrick Maise gehören, den Winterdienst in den Waldshuter Ortsteilen Oberalpfen, Waldkirch und Schmitzingen verrichtet.

Joachim Tröndle, der den Räumdienst in den Waldshuter Ortsteilen Schmitzingen, Waldkirch und Oberalpfen organisiert. | Bild: Manfred Dinort

Trotzdem sei bisher alles problemlos verlaufen, „auch deshalb, weil wir den Betriebshof der Stadt Waldshut-Tiengen an unserer Seite haben, der uns auch bei der Wartung der Maschinen jegliche Unterstützung zukommen lässt“.

Von der Topografie her am tiefsten gelegen ist der Ortsteil Schmitzingen und entsprechend niedriger sind hier auch die Schneemengen. Joachim Tröndle: Die Höhenunterschiede liegen zwischen 400 und 700 Metern und das Räumen sei bei dieser Topografie nur zu schaffen, weil sein Team voll dahinter stünde und eine großartige Einsatzbereitschaft zeige. Zum Einsatz kommen zwei schwere Schlepper, ausgerüstet mit Schneepflügen und Salzstreuern.

Zur Person Joachim Tröndle (53), von Beruf Landwirtschaftsmeister, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er wohnt in einem Aussiedlerhof am Ortsrand von Oberalpfen. Den Räumdienst übernahm er von seinem Vater, Alois Tröndle, der bereits seit 50 Jahren, seit 1971, den Räumdienst in Oberalpfen versieht, bevor sein Sohn diese anspruchsvolle Aufgabe übernahm.

Probleme mit Anwohnern seien sehr selten, „trotzdem gibt es immer wieder ein paar Zeitgenossen, die über den vielen Schnee und den Auswirkungen beim Räumen wenig begeistert sind und dies mitunter auch deutlich zum Ausdruck bringen.“ Da das Team bei Schneefall bereits morgens um vier Uhr ausrückt, werden gleichzeitig auch die Ortsverbindungsstraßen geräumt. Für diese Strecken sei zwar das Straßenbauamt des Kreises zuständig, „aber auch hier gibt es eine übergreifende, gut funktionierende Zusammenarbeit“, so Joachim Tröndle. „Der, der zuerst da ist, räumt auch zuerst.“

Für eine Tour durch die drei Ortschaften benötigt das Team fünf bis sechs Stunden. „Da wir mit zwei Fahrzeugen unterwegs sind, ist nach drei Stunden alles gemacht“. Zur Sicherheit wird, vor allem in höheren Lagen, mit Schneeketten gefahren. In Oberalpfen und Waldkirch entscheidet das Team selbst über den Einsatz, über die Lage in Schmitzingen informiert ein Mitarbeiter der Stadt, morgens zwischen drei und vier Uhr. Wenn Schneefälle angesagt sind, steht Joachim Tröndle bereits um drei Uhr auf, um nach dem Wetter zu schauen.

Die Anwohner freuen sich über topp geräumte Straßen. Im Bild die Straße zum Weinbrunnen in Oberalpfen. | Bild: Manfred Dinort

Als positiv vermerkt er, dass der Räumdienst nicht durch parkende Autos behindert wird, anders als in der Stadt. „Ein Räumen ohne Hindernisse, das bedeutet für uns eine wesentliche Erleichterung“. Längst ist die Räumarbeit bei dem erfahrenen Team zur Routine geworden. Trotzdem liegt es den Männern am Herzen, auch mal ein Lob auszusprechen: „Wir möchten uns bei den Bürgern der drei Ortschaften bedanken, vor allen bei denen, die uns freundlich begegnen und alles tun, um uns die Arbeit in den Wintermonaten zu erleichtern.“