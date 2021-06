von Ursula Freudig

Im Rahmen des Kunst-Projekts Luftart der Aktionsgemeinschaft Tiengen kam am Dienstag Farbe in den Tiengener Himmel. Insgesamt zwölf, von Künstlern bemalte Kunststoffbahnen von jeweils 9,5 Länge und 3,2 Metern Breite, hängte die Aktionsgemeinschaft auf.

Mit einem Steiger werden die Kunstbahnen nach oben gebracht. | Bild: Ursula Freudig

Vier bis fünf Männer waren im Einsatz, um auf der Arbeitsbühne von zwei Steigern die einzelnen Bahnen in den Himmel zu bringen, miteinander zu verbinden und mittels Seilen und Haken an den Hauswänden, zu spannen und zu befestigen. Einige Stunden dauerte es, bis der Baldachin zwischen Rathaus und Weihergasse fertig war.

Das Luftart-Projekt verbindet das Zweckmäßige mit Kunst. Das zarte Kunstdach spendet Schatten und ist in seiner farbenfrohen Gestaltung ein echter Hingucker. Neun Bahnen stammen von der ersten Luftart 2006, drei sind in den vergangenen Tagen vor aller Augen von den Künstlern Josef Briechle sowie Ralph Hilpert und Andreas Hilpert (Anra-Brüder) gestaltet worden. Bis in den Herbst hinein kann jetzt in Tiengen unter dem bunten Kunst-Baldachin gebummelt werden.