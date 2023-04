Er war Revoluzzer, Häftling und Wegbereiter der Demokratie. Und er spielte eine wesentliche Rolle in den turbulenten Zeiten der Badischen Revolution 1848/49 in unserer Region. Die Rede ist von dem eher unbekannten Tiengener Apotheker Daniel Heinrich Saul (1809 bis 1874). Der Historiker Andreas Weiß hat über ihn umfangreich recherchiert und ein Buch geschrieben. Daraus las er jetzt in der neuen Städtischen Bibliothek in Waldshut. Kulturamtsleiterin Kerstin Simon begrüßte die mehr als 30 Zuhörer: „Andreas Weiß, selber in Waldshut aufgewachsen, ist durch Zufall bei seiner Magisterarbeit auf diesen Mann gestoßen und brennt seither für dieses Werk. Lassen auch Sie sich begeistern.“

Es wurde eine intensive Reise in die Vergangenheit – nicht nur präzise wissenschaftlich recherchiert, sondern auch mit großer Leidenschaft präsentiert und passend zum Jubiläum 175 Jahre Badische Revolution. Weiß verbindet Persönliches mit den politischen Abläufen der Tiengener Revolutionsgeschichte. Da es wenig Genaues über den Tiengener Apotheker gibt, muss der Autor oft vermuten oder auf unklare Quellen zurückgreifen. „Das war ein Wagnis. Ich versuche, ihn in seiner Zeit nachzuzeichnen“, heißt es in seinem Buch. Man erfährt vom Elternhaus und der Biografie des späteren Apothekers, von Tiengen im Jahr 1840 mit rund 1000 Einwohnern und wie es dem Zugezogenen mit seiner jungen Familie schnell gelingt, Fuß zu fassen und zu den Honoratioren der Stadt zu gehören. Auch die Apotheke (die spätere Storchenapotheke) floriert bei ihm – mit Arzneimitteln, Laboratorium, Heilkräutern im Garten, Giften und sogar Spirituosen.

Sprudelnd vor Wissen, wechselt der Historiker zwischen Lesepassagen und Wortbeiträgen. Man erfährt viel über die anbrechenden unruhigen Zeiten, Monarchisten, Republikaner und Revolutionsheere, die 1848 durch Tiengen zogen. Und dass Daniel Heinrich Saul seine politische Rolle genoss, etwa als Redner bei der zweiten Volksversammlung in Waldshut. War er ­Scharfmacher oder gemäßigt? Jeder weiß, wie die versuchte Badische Revolution ausging. Für Saul folgte die Katastrophe: Er wurde im Oktober 1849 verhaftet, des Hochverrats angeklagt und zu zehn Jahren Haft in Bruchsal verurteilt. Sehr eindrucksvoll die vorgelesene Schilderung der Einzelhaft, die dem Angeklagten Saul schließlich vorzeitig erlassen wurde. Und fast versöhnlich sein Neustart in Tiengen, 1863 wird Saul sogar wieder Stadtrat und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr. Ein spannender Ausflug in die Tiengener Geschichte mit Fragen der Besucher. Ja, so könnte es gewesen sein. Wer bei dieser Lesung neugierig geworden war, konnte sich das Buch kaufen und signieren lassen.