von Ursula Freudig

Am Vorabend noch auf einer großen Bühne in Würzburg, am Tag danach auf einer kleinen gepflasterten Fläche unter freiem Himmel vor einem Privathaus in Heubach – die in Jazzkreisen bekannte und sehr erfolgreiche Formation A Novel of Anomaly zeigte im Rahmen der Hauskonzerte von Matthias und Gabi Hilpert, dass sie nicht nur musikalisch extrem vielseitig ist.

Weilheim Das Heubacher Fest der Familie Hilpert ist ein magischer Ort für Kunst und Musik Das könnte Sie auch interessieren

„Für uns geht ein großer Traum in Erfüllung, wir können kaum glauben, dass sie heute Abend da sind“, sagte Hausherr Matthias Hilpert in seiner Begrüßung. Die Resonanz war rekordverdächtig: Weit über 100 Besucher erlebten und feierten eine ungewöhnliche Band, die herkömmliche Maßstäbe sprengt und damit ihrem Namen alle Ehre macht: Die Klangwelten, in die Sänger Andreas Schaerer, Schlagzeuger Lucas Niggli, Akkordeonist Luciano Biondini und Gitarrist Kalle Kalima hinein zogen, waren alles andere als konventionell und erwartbar.

Weilheim Heubacher Hauskonzerte: Familie Hilpert holt die Künstler ins eigene Wohnzimmer (mit Video) Das könnte Sie auch interessieren

Die internationale Band mit zwei Schweizern, einem Italiener und einem Finnen zeigte eine musikalische Bandbreite, die spannend, energiegeladen, experimentell, geradezu avantgardistisch rüberkam und dabei doch so lässig und ungekünstelt. In welchen Dimensionen Andreas Schaerer mit seiner Stimme unterwegs ist, verblüffte. Er stellte auch in Heubach unter Beweis, dass er ein begnadeter vokaler Artist ist, ein Stimmenvirtuose, Geräuschemacher, Instrumentenimitator – kurz alles was die menschliche Stimme an Tönen und Klängen bis in ungeahnte Höhen hinauf hergeben kann, war zu hören. Es war das 16. Hauskonzert der Hilperts seit 2017.

Das Publikum ist begeistert vom Jazz-Quartett A Novel of Anomaly mit Luciano Biondini (von links), Andreas Schaerer, Kalle Kalima und Lucas Niggli. | Bild: Ursula Freudig

Das nächste Hauskonzert der Hilperts in Heubach ist am Samstag, 10. September, mit Elisa Day. Mittlerweile werden auch in Dietlingen bei den Hoffmanns nach dem gleichen unkomplizierten Muster – keine Anmeldung, Eintritt frei, Kollekte – Hauskonzerte angeboten. Dort spielt bereits am 20. August das Miriam Ast Trio.