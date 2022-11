von Susanne Schleinzer-Bilal

Kaum noch Plätze gab es im katholischen Gemeindesaal in Waldshut beim Konzert „Klezmer und Gesänge der Bibel“ mit der Singschule Doremi unter der Leitung von Oliver Schwarz-Roosmann sowie am Klavier Anne Roosmann. Michael Rothkegel (Violine) und Jutta Timpe (Klavier) waren beide aus Lünen, in der Nähe von Dortmund, angereist.

Lange Freundschaft

„Ich bin überwältigt, das übertrifft alle meine Erwartungen“, freute sich Schwarz-Roosmann, angesichts der vielen Zuschauer. Mit den beiden Musikern verbinde ihn eine lange Freundschaft, er und seine Frau hätten ja lange in Lünen gelebt. Als er ein Klezmer-Konzert von den beiden gehört hatte, habe er sie spontan nach Waldshut eingeladen.

Perfektion im Wechselspiel

Klezmer und Chorgesang wechselten sich ab und verliehen dem Konzert eine in sich stimmige und harmonische Note. Den Anfang machte der berührende und schwermütige erste Satz aus der „Baal-Shem- Suite“ von Ernest Bloch. Der Chor glänzte dann mit „Abraham“ von Wim ter Burg und traditionell jiddisch mit „Ohren gabst du mir“. Dann übernahmen wieder die beiden Musiker mit „Tates Freilach“, „A Ganef“, „Nanis Vals“ und „Di Mechaje“ und gewährten einen tiefen Einblick in die jüdische Seele. Dann war wieder der Chor mit „Wach´auf meine Seele“ von Peter F. Schneider und „Lobe den Herren, meine Seele“ von Jochen Schwab an der Reihe. Mit „Hebrew Chant“ und „Yizkor Dance“ wich die Schwermut und es wurde heiter und fröhlich. Mit „Der Herr ist mein Hirte“ von Melanie Jäger-Waldau und „Vater unser“ von Arvo Pärt übernahm wieder der Chor, „A Birdling sings“ und „Dance of the Rebbitzen“ von George Perlman, ein Stück für Violine und Klavier lud zum Tanzen ein. Das Ungarische Lied „Das ist köstlich“ (Psalm 92) wurde allein von der Männerschola des Chors bestritten, auch sie sehr beeindruckend.

Publikum singt mit

Mit dem leidenschaftlichen Stück „Theme from Schindler´s List“ von John Williams spielten wieder die Musiker auf. Traditionell wurde es mit den Klezmer-Darbietungen „Lomir tanzn“ und „The Ragged Freilach“. Der Chor interpretierte dann „Herr, nun lässt du deinen Diener“ von Hubert Parry und zusammen mit dem Publikum „Wäre Gesanges voll unser Mund“ von Alejandro Veciana. Den krönenden Abschluss eines sehr emotionalen und beeindruckenden Konzert-Nachmittags bildete das Stück „Der Lobgesang Mariens“ von Oliver Schwarz-Roosmann. Die Zuschauer sparten auch nicht mit Applaus.

Waldshut-Tiengen Für den Fall eines Blackouts: So bereitet sich Waldshut-Tiengen vor Das könnte Sie auch interessieren