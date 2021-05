von Alfred Scheuble

Mit Glockengeläut und Salutschüssen wurde die Seligsprechung von Pater Jordan gefeiert. Das Gemeindeteam Gurtweil zusammen mit der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Maria Bronnen, Petra Schweizer, hat für die Pfarrangehörigen eine indirekte Teilnahme an der Seligsprechung von Pater Jordan ermöglicht. Fahnen auf dem Kirchplatz und Hinweisschilder an den Ortseingängen wiesen bereits im Vorfeld auf das Großereignis hin.

Waldshut-Tiengen/Rom Die Seligsprechung von Pater Franziskus Jordan aus Gurtweil fand ihren Abschluss an der Mariengrotte im Vatikan Das könnte Sie auch interessieren

Die Feierlichkeiten in Gurtweil wurden mit einer Vigil (nächtliche Gebetswache vor einem Fest), während der an das Leben und Wirken Pater Jordans erinnert wurde. Zelebrant Pater Bernhard Fuhrmann erinnerte in einer bewegenden Ansprache an die Bedeutung Pater Jordans für die Kirche, aber auch für ihn persönlich. Die Seligsprechung wurde dann am Samstag auf einer Großleinwand in der Pfarrkirche per Live-Stream übertragen.

Beifall und Glockengeläut

Anhaltender Beifall und Glockengeläut brachten die Freude der Gurtweiler Pfarrangehörigen zum Ausdruck. Alle Mitfeiernden bekamen anschließend eine Pater-Jordan-Kerze und ein Fläschchen Sekt mit nach Hause, um das Großereignis im Familienkreis begießen zu können. Beim abendlichen Dankgottesdienst, der mit dem effektvollen Pater-Jordan-Lied „The eternal Life“ stimmungsvoll eröffnet wurde, gaben verschiedene Gläubige ein kurzes Zeugnis darüber ab, welche Bedeutung Pater Jordan für sie persönlich hat. Der Hochaltar wurde dabei mit einem großen Porträt und der Aufschrift „Seliger Franziskus Jordan“ ausgestattet. Am Sonntag traf sich die Pfarrgemeinde erneut im Gotteshaus, um den Dankgottesdienst aus dem Petersdom in Rom live mitzuerleben.

Waldshut-Tiengen Die Seligsprechung von Pater Jordan in Rom war nicht nur für Gurtweil ein berührender Moment Das könnte Sie auch interessieren

Noch in diesem Jahr werden in Gurtweil weitere Feierlichkeiten anlässlich der Seligsprechung folgen, nämlich eine Heilige Messe am 16. Juni, dem Geburtstag von Pater Jordan und eine Heilige Messe am 21. Juli, dem offiziellen Gedenktag des Seligen Franziskus Jordan (Tag seiner Priesterweihe). Im „Pater-Jordan-Jahr“ 2022 ist dann noch eine große Dankfeier mit Salvatorianern und Salvatorianerinnen aus aller Welt geplant.

In der Gurtweiler Pfarrkirche wurde die Seligsprechung Pater Jordans auf einer Großleinwand per Live-Stream übertragen. | Bild: Marlis Schlageter

Das Gemeindeteam lädt alle Interessierten zu einem Besuch in der Gurtweiler Pfarrkirche ein, die ganz im Zeichen der Seligsprechung Pater Jordans ausgestattet ist.