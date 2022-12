von Ursula Freudig und Susanne Schleinzer-Bilal

Die Weihnachtsbotschaft von der Geburt Jesu schenkt allen, die sie in ihr Herz hineinlassen, Hoffnung und Zuversicht – dies auch in den aktuellen unruhigen Zeiten. In Waldshut, in der katholischen Liebfrauenkirche und in der evangelischen Versöhnungskirche, sowie in Tiengen, in der katholischen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt und der evangelischen Christuskirche, konnten die Gläubigen diese Botschaft über die Weihnachtstage in zahlreichen festlichen Gottesdiensten hören und erleben.

Bei den Katholiken wurde sie auch in einem schönen Krippenspiel lebendig, das die Erstkommunionkinder aufführten. Erstmals nach zwei Weihnachten konnte ganz ohne Corona-Auflagen gefeiert werden, aber dafür waren andere, allseits bekannte Sorgen und Herausforderungen präsent.

Einfach schön: Szene aus dem Krippenspiel, das die Erstkommunionkinder in der katholischen Pfarrkirche Tiengen aufführen, einstudiert haben es mit den Kindern Susanne Kalman und Stefanie Caiani. | Bild: Ursula Freudig

„Wir haben die Weihnachtsbotschaft selten so dringend nötig wie dieses Jahr und wir können ihr vertrauen“, sagte Pfarrer Ulrich Sickinger in der katholischen Pfarrkirche. „Seit Weihnachten, seit der Heiligen Nacht wissen wir, dass wir nicht allein sind“, bekräftigte Pfarrerin Susanne Illgner in der evangelischen Christuskirche. Die Feiern in den Kirchen waren größtenteils gut besucht. In den Heiligabendfeiern reichten die Plätze sogar kaum für alle.

Ukrainische Kinder Im evangelischen Gottesdienst in Waldshut hat am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Gruppe von ukrainischen Kindern Weihnachtslieder gesungen. Seit Kriegsbeginn gibt es in der Versöhnungskirche zweimal im Monat ein Begegnungstreffen. Dabei haben sich die Familien kennengelernt, und zwei der Frauen, Tamila Elksnit und Lesia Kushel, haben mit den Kindern die Lieder eingeübt. „Es war bewegend, den kleinen Chor im Gottesdienst zu erleben“, teilt Dekanin Christiane Vogel mit.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat eine Gruppe von ukrainischen Kindern in der evangelischen Versöhnungskirche in Waldshut Weihnachtslieder gesungen. | Bild: Christiane Vogel

Die Musik spielte wie immer eine große Rolle. Immer wieder sangen die Gläubigen die vertrauten Weihnachtslieder. Einen großen Aufritt hatte der Kirchenchor Tiengen am ersten Weihnachtstag mit der Aufführung der „Missa Princeps Pacis“. In der Christuskirche gestalteten unter anderen die Solosängerin Silvia Reichmann und die Violonistin Clara Lauer die Weihnachtsgottesdienste mit.

Zahlreiche Gläubige feierten am Weihnachtsabend die Christmette in der katholischen Liebfrauenkirche in Waldshut. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Auch die Kinderkantorei Hochrhein hatte nach der Corona-Zwangspause erstmals wieder ein musikalisches Krippenspiel in der evangelischen Versöhnungskirche in Waldshut aufgeführt. „Wir wollen das Wunder der Weihnacht sehen und spüren, das Wunder der Weihnacht ist für alle da. Gott lässt seinen Sohn als Mensch zur Welt kommen, darin zeigt er seine Liebe zu uns. Lassen wir uns von dem hellen Licht der Weihnachtsbotschaft ermutigen“, begrüßte Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig die zahlreichen Gläubigen in der Versöhnungskirche.

In der katholischen Liebfrauenkirche in Waldshut verkündete Pfarrer Sickinger in der Christmette die Weihnachtsbotschaft. „Es herrschen chaotische Zustände in der Welt, aber trotzdem feiern wir Weihnachten. Auch Jesus ist in der Kälte, in der Einsamkeit geboren worden“, erinnerte der Geistliche.