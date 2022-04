von Ursula Freudig

94 Kinder werden demnächst in der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena ihre erste Heilige Kommunion empfangen. Die Feiern finden in den einzelnen Kirchen am Weißen Sonntag, dem Samstag davor und an den Wochenenden danach statt. Wie immer wurden die Erstkommunionkinder umfassend auf diesen großen Tag vorbereitet. Schritt für Schritt wurden sie in den katholischen Glauben eingeführt.

Die Termine Die Erstkommunionfeiern in den katholischen Kirchen der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein finden statt in Dogern (fünf Kinder) am Samstag, 23. April, 14 Uhr. Tiengen (34), Sonntag, 24. April, 9 und 11 Uhr. Waldshut (29), Samstag, 30. April, 10 Uhr und 14 Uhr. Eschbach (4), Sonntag, 1. Mai, 10 Uhr. Oberlauchringen (8), Samstag, 7. Mai, 14 Uhr und Unterlauchringen (14), Sonntag, 8. Mai, 11 Uhr. Für die Gottesdienstbesucher besteht Maskenpflicht.

Bei der Gemeindereferentin Regina Bausch-Isele und Sylvia De Paola von der Kirchengemeinde liefen die Fäden zusammen. Da große Gruppentreffen wegen Corona und vielen Krankheitsfällen schwierig waren, wurden die Eltern verstärkt involviert. „Es fanden überwiegend Familienkatechesen statt, die Eltern haben die Kinder selber vorbereitet und hierfür von mir Materialien bekommen“, so Regina Bausch-Isele.

Gemeindereferentin Regina Bausch-Isele. | Bild: Ursula Freudig

Im Mittelpunkt standen weiterhin mehrere, sogenannte Weggottesdienste in den einzelnen Kirchen, in denen den Erstkommunionkindern das Geschehen in den Kirchen nahegebracht wurde. „Die wenigsten Kinder haben noch gute Grundkenntnisse, aber ihr Wissen festigt sich auf dem Weg der Vorbereitung“, sagt Regina Bausch-Isele. Leitmotto der diesjährigen Erstkommunion in der Seelsorgeeinheit St. Verena ist „Geborgen in Gottes Hand“, ein Vater eines Kommunionkindes hat zum Motto ein Lied komponiert.

Das Motto: In den katholischen Kirchen – hier die Tiengener – der Seelsorgeeinheit St. Verena stehen symbolische Bilder, die auf das Motto der diesjährigen Erstkommunion hinweisen. | Bild: Ursula Freudig

Immer noch ein besonderes Ereignis

Der Weiße Sonntag ist nach Aussage von Regina Bausch-Isele noch immer ein besonderes Ereignis, auf das sich die Kinder freuen würden und das nach wie vor in den Familien groß gefeiert würde, heute aber oft etwas lockerer und kindgerechter.

Viele dürften auch noch den Begriff „Tischmutter“ kennen. Früher haben Mütter von Erstkommunionkindern in sogenannten Tischgruppen, also kleinen Gruppen, die Kinder vorbereitet. Im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen wird dies in der Seelsorgeeinheit schon lange nicht mehr so gehandhabt.

Die wichtigsten Begriffe der Kommunion Kommunion Das Wort Kommunion bedeutet seinem griechischen und lateinischen Ursprung nach „Gemeinschaft“ im Sinne von Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen. Die erste Heilige Kommunion (Eucharistie) gehört mit der Taufe und der Firmung zu den sogenannten Initiationssakramenten: Der junge Mensch wächst von der Taufe bis zur Firmung immer mehr und eigenverantwortlicher in den katholischen Glauben und die Kirche hinein. Die Erstkommunion kann als eine Art Fortführung der Taufe angesehen werden. Weißer Sonntag Der Ausdruck geht auf das frühe Christentum mit Erwachsenentaufen am Tauftermin Ostern zurück. Die Täuflinge trugen lange weiße Gewänder (Alben). Es entstand der Brauch, das weiße Taufgewand eine Woche lang bis zum Sonntag nach Ostern zu tragen, deshalb wird dieser Tag „Weißer Sonntag“ genannt.

Geändert hat sich auch die Kleidung der Erstkommunionkinder: Schon vor vielen Jahren ist die Liebfrauen Pfarrgemeinde Waldshut unter Pfarrer Herbert Malzacher von individueller Kleidung auf einheitliche Gewänder umgestiegen. Die anderen Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit folgten dem nach und nach.

In einem besonderen Gottesdienst bekamen die Erstkommunionkinder im März ihre Gewänder überreicht.

Die Gewänder: In Waldshut-Tiengen tragen die Erstkommunionkinder das Gewand links, in Ober- und Unterlauchringen dasjenige mit Kordel. | Bild: Ursula Freudig

Einen weiteren, zur Tradition gewordenen Auftritt im Vorfeld der Heiligen Kommunion, hatten sie am Palmsonntag. Die Erstkommunionkinder kamen mit ihren Familien mit selbst gemachten Palmen in die Gottesdienste.

Vorfreude: Anna-Matilda Völkle gehört zu den 34 Kindern, die demnächst in der Tiengener Pfarrkirche ihre Erstkommunion feiern. | Bild: Ursula Freudig

Diese erinnern an die Palmzweige, die Menschen beim Einzug von Jesu in Jerusalem als Willkommensgruß ausstreuten.