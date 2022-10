von rosemarie tillessen

„Geschichten liegen auf der Straße, man muss sie finden, nicht erfinden.“ Das schrieb der Schweizer Literaturstar Arno Camenisch (44) in einem seiner kleinen Bücher, die er seit zwölf Jahren jährlich herausgibt. Er stammt aus dem kleinen Bergdorf Tavanasa in Graubünden. Bisher handelten alle seine Bücher ausschließlich von den Menschen dieser Region. Jetzt stellte er im gut besuchten Musiksaal des Waldshuter Hochrhein-Gymnasiums seinen neuesten Roman „Die Welt“ vor. Begleitet wird er bei seiner Lesung von dem Gitarristen Wolfgang Zwiauer. Doch zunächst wird er von Anja Bauch vom „Bücherstübli“ begrüßt, die sich freut, dass er bei seinen bisherigen meist internationalen Stationen auch nach Waldshut kommt. Die Lesung selbst ist dann eher ungewöhnlich: Camenisch steht am Mikrofon, das er immer wieder fast zärtlich liebkost. Er bewegt sich leicht zur Gitarrenmusik, lächelt ins Publikum und sucht Passagen im Buch zum Vorlesen.

Dazwischen erzählt er von sich, von seiner Unzufriedenheit vor 20 Jahren, als er nach zwei Jahren Arbeit „ein so geplantes Leben“ heftig ablehnte und sich zum Ausbruch und zur großen Weltreise entschloss: „Ich suchte die Freiheit und wollte nicht eingesperrt sein!“

Der Schweizer Schriftsteller Arno Camenisch beim Signieren seiner Bücher. | Bild: Rosemarie Tillessen

Der Ich-Erzähler startet eine Weltreise, über Hongkong nach Australien und schließlich nach Südamerika: „Das Muster war immer das Gleiche, ich lebte in den Tag hinein, bis ich pleite war.“ Und wieder findet er hier in seinem ganz speziellen Stil „die Geschichten auf der Straße“, erzählt vom alten Matrosen Fernandez, von seinen Liebesnächten mit der schönen Maria, von Straßensperren und wütendem Mob. Nach einem Jahr dann die Heimkehr, der Besuch bei der kranken Mutter, „aber die Schweiz passte nicht mehr – wie ein alter Mantel.“ Und er startet einen erneuten Ausbruch und entscheidet sich für einen Job in Madrid: „Das war ein neuer Anfang. Ich freute mich darauf. Mit nur zwei Gepäckstücken.“ So endet der Roman.

Überraschend für die Zuhörer brachte er nach diesem offensichtlich biografischen Rückblick dann einen zweiten Teil, seine „Songs“ – eine Art rhythmischer Sprechgesang, sehr einfühlsam von der Gitarre begleitet. Und schließlich sein Dank an das Publikum „für diesen Abend, den ihr uns hier in Waldshut geschenkt habt. Schee isch es gsi!“

Das Buch: Arno Camenisch, Die Welt, Diogenes Verlag, 22 Euro.