von Ursula Freudig

Herr Studinger, Sie waren sechs Jahre alt, als 1933 die Nationalsozialisten auch in Waldshut die Macht übernahmen, woran erinnern sie sich?

Wir wohnten ab 1932 im Haus Zöllin in der Wadshuter Kaiserstraße, heute Café Journal. Vor dort konnte ich auf den Johannisplatz sehen, wo die NSDAP ab 1933 Aufmärsche und Kundgebungen durchführte. Meine Mutter hatte mich gleich zur Anmeldung bei der Hitlerjugend (HJ) geschickt. Es gab in Waldshut schon seit etwa 1930 eine rund 20 Mann starke HJ Einheit. Ich erlebte meinen ersten großen Auftritt als Hitlerjunge mit sechs Jahren auf dem Johannisplatz mit viel Feuer und Fackeln, wir mussten uns der Größe nach aufstellen. Es gab unter anderem die HJ-Bereiche Orchester, Funker und Flieger, für die ich mich entschieden hatte, weil mich ein Flugtag auf dem Bohlhof sehr beeindruckt hatte. Ich erinnere mich, dass anfangs der Sohn einer Jüdin HJ-Fahnenträger war, er wurde sofort ausgeschlossen.

Sie kamen dann in die Volksschule, merkte man dort auch die Einflussnahme der Nationalsozialisten?

Ja, sehr sogar. Ich besuchte ab 1933 die heutige Heinrich Hansjakob Schule. Reden von Hitler wurden live in die Klassenzimmer übertragen und wir hatten einen jungen Schulamtsleiter, der Parteigenosse war. Die Sprache wurde durch die Partei streng reguliert. Deutsche sprechen deutsch hieß es. Wir mussten zum Beispiel Fahrkarte statt Billet sagen. Gehsteig statt Trottoir und salü als Begrüßung und Abschiedswort ging nicht mehr. Es hieß weiter, Deutsche tragen keine Baskenmütze und Deutsche kaufen bei Deutschen und nicht im Ausland und bei Juden ein. Ich habe als kleiner Junge gesehen wie SA-Männer vor jüdischen Geschäften standen, um das zu kontrollieren.

Der Waldshuter Hans Studinger ist in „braunen Zeiten“ aufgewachsen – darüber und über die Politik im allgemeinen spricht er mit unserer Mitarbeiterin Ursula Freudig. | Bild: Privat

Das klingt, als ob alles straff durch organisiert war.

Das war es auch. Es ist erstaunlich wie schnell sich damals die Braunen in Waldshut etablierten. Schon bald nach 1933 mussten Vertreter der NSDAP in den Stadtrat aufgenommen werden und kurze Zeit später verloren SPD- und KPD-Mitglieder ihr Mandat. Einzig die SPD protestierte. Ein Trupp SA-Leute drang ins Rathaus ein und hisste die Hakenkreuzfahne und der damalige Waldshuter Zentrumsbürgermeister trat in die NSDAP ein. Ein Haus wurde braun übermalt und bekam die Aufschrift „Braunes Haus“, es gab einen braunen Kindergarten und manche gingen in der Partei-Uniform in die Arbeit.

Wie standen eigentlich Ihre Eltern zu den Nationalsozialisten?

Meine Mutter war Bahnschrankenwärterin und hat mich wie gesagt sofort in die Hitlerjugend geschickt. Als mein Vater einmal sagte, Hitler bedeutet Krieg hat sie das nicht geglaubt und vom „lieben Hitler“ gesprochen. Mein Vater trat 1933 in die NSDAP ein, weil er sonst seine Arbeit als Bademeister verloren hätte. Im Herbst 33 gab es einen Großbrand in Waldshut. Mein Vater war Mitglied der Feuerwehr und eilte sofort zum Brandplatz. Etwa eine Stunde später trafen SA-Leute ein und übernahmen die Absperrung. In der nächsten SA-Versammlung wurde mein Vater gerügt, er hätte mit der SA-Uniform zur Absperrung gehen sollen. Später folgte eine weitere Rüge, weil er es duldete, dass ich bei den Ministranten war. Er weigerte sich auch, im Auftrag der Nationalsozialisten Kirchgänger zu notieren und zu melden, ab dort dürfte spätestens ein Dossier über ihn erstellt worden sein.

Sie erwähnten anfangs den Boykottaufruf der Nationalsozialisten für jüdische Geschäfte – gab es damals Ihren Erfahrungen und Beobachtungen nach bereits Vorbehalte gegen Juden und haben sie gesehen wie die Gestapo Juden in Waldshut abholte?

Bis zur Machtergreifung kann ich mich an keine Vorbehalte oder Gesinnungen gegen Juden erinnern. Sie waren alles angesehene Bürger. Ich habe beobachtet, wie eines Morgens im Herbst die beiden Damen Aufrichtig als letzte ihrer Familie von zwei typischen Gestapoleuten abgeholt und zum Bahnhof gebracht wurden. Die beiden Frauen trugen dunkle Mäntel, eine Kopfbedeckung und Koffer. Wohl etwas naiv dachte ich damals, dass die beiden Männer ihre Koffer hätten tragen können. Über das weitere Schicksal der Juden zu reden, war hier kein Thema. Man beruhigte sich mit dem von den Nazis verbreiteten Gerücht, sie kämen zum Arbeitseinsatz in den Osten. Es war sowohl in Opfer- wie in Täterkreisen tabu über das Thema zu reden.

Zur Person Hans Studinger wurde am 24. September 1927 in Waldshut geboren und wuchs ab 1933 in nationalsozialistisch gefärbten Zeiten auf. Mit 14 Jahren meldete er sich zur Luftwaffe und wurde 1943 zum Luftwaffenhelfer ernannt. Kurz vor Kriegsende, im April 1945, kam Hans Studinger in französische Gefangenschaft in das Bergwerkslager „Calonne Liévin“. Ende 1948 kehrte er zurück und holte 1950 mit 23 Jahren das Abitur am Hochrhein-Gymnasium Waldshut nach. Bis zur Pensionierung 1992 war er als Rechtspfleger und Oberamtsrat beim Amtsgerichts Waldshut als Geschäftsleiter tätig. 1992 erhielt Hans Studinger das Bundesverdienstkreuz. Er wohnt in Waldshut, hat vier Kinder, sechs Enkelkinder und hält gelegentlich einen Vortrag über seine Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus. Politisches Engagement 1957 trat er in die CDU ein und prägte in verschiedenen politischen Ämtern die Geschicke Waldshut-Tiengens mit. Er war 44 Jahre Stadtrat und bis 2009 38 Jahre Bürgermeister-Stellvertreter, 20 Jahre war er Mitglied des Kreistags, 16 Jahre Vorsitzender des Werbe-und Förderungskreises Waldshut, 20 Jahre Vorsitzender der CDU Waldshut und vier Jahre Vorstandsmitglied des Arbeiterbildungsvereins Waldshut. Aktuell ist er Vorsitzender der Senioren-Union Waldshut.

Und heute?

Ich denke, eine echte Aufarbeitung ist bis heute nicht erfolgt. Allerdings beginnt verstärkt die Enkelgeneration nach den Vorgängen der NS-Zeit zu fragen. Die unzureichend erfolgte Aufarbeitung ist auch ein Grund für die großen Erfolge der AfD. Die Sorge vor ihr ist begründet, deshalb halte ich ja auch meine Vorträge. Gerade in letzter Zeit haben wir gelernt: Undenkbares ist heute möglich. Auch 1933 haben wir Undenkbares erlebt. Bis 1932 war die NSDAP mit verhältnismäßig wenigen Abgeordneten im Reichstag, Danach war sie plötzlich stärkste Fraktion.

Stichwort Vortrag: Nach einem Vortrag wurden Sie kürzlich mit Blick auf Ihre Ausbildung zum Luftwaffenhelfer als kritikloser Mitläufer des NS-Regimes kritisiert, was sagen Sie dazu?

Dieser Vorwurf ist nicht gerechtfertigt. Ich hatte ausgeführt, dass mein Vater von der Gestapo bespitzelt wurde und welchen Schikanen ich bei meiner Ausbildung ausgesetzt war. Ich erzählte in dem Vortrag, dass ich mit dem Nachbarsohn Peter noch lange auf dem Johannisplatz gespielt hätte, als die anderen schon laut verkündeten „mit dem Juden-Peter spiele ich nicht“. Infolge der Bombenangriffe hatte sich auf dem Höchenschwander Berg eine evangelische Gemeinde gebildet, die mit dem nötigsten versorgt werden musste. Treffpunkt war eine junge evangelische Schwester mit dem damals noch üblichen weißen Häubchen. Pfarrer Kistner und sie hatten auf Rat unserer Görwihler Verwandten beschlossen, Hilfslieferungen (schwarze) an unsere Adresse zu leiten. Ich bin mehrmals mit dieser Diakonin nach Görwihl gefahren und habe geholfen, Teppiche und Pakete zu transportieren. Außerdem stellten wir unser Ruderboot wiederholt einem damaligen SPD-Stadtrat zur Verfügung, der mit ihm verfolgte Genossen in die Schweiz in Sicherheit brachte. Zu einem kritiklosen Mitläufer passt das alles meiner Ansicht nach nicht. Außerdem möchte ich betonen: Ich war der Einzige meines Jahrgangs, der nicht in die Partei aufgenommen wurde.

Lassen Sie uns noch etwas allgemein über Politik reden, ist Ihrer Ansicht nach „Politik machen“ in den vergangenen Jahrzehnten eher leichter oder schwieriger geworden?

Sich heutzutage auf das politische Kampffeld zu begeben, ist bedeutend schwieriger geworden. Wir haben heute nicht nur mündige und selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger, sondern auch kritische.

Sie sind über 60 Jahre Mitglied der CDU – ist es noch immer Ihre Partei?

Ja, ich bin nach wie vor überzeugtes Mitglied der CDU, sogar Ehrenvorsitzender und bin mit der Art, wie sie vor Ort Politik macht, einverstanden. Allerdings hätte ich mir in letzter Vergangenheit gewünscht, nicht nur die CDU-Mitglieder im Stadtrat hätten sich gegen die Übernahme des Spitals Waldshut durch den Kreis gestemmt. Mit meiner eigenen politischen Arbeit bin ich im Reinen. In meiner Zeit schaffte es die CDU aus dem tiefsten Tal mit nur sieben von 20 Stadträten zur absoluten Mehrheit. Gut lief es auch bei den Eingemeindungen 1975. In der gemeinsamen Stadt Waldshut-Tiengen habe ich nie gegen die Interessen von Tiengen votiert.

Sie sind noch immer Vorsitzender der Senioren-Union (SU). Wie läuft es dort?

Als Kreisvorsitzender der SU verstehe ich mich nicht als reine Lobby für Senioren, deshalb habe ich dort auch meinen ersten Auftritt zusammen mit der Jungen Union durchgeführt. Dabei habe ich deutlich gemacht, dass wir Großväter auch Verantwortung für unsere Söhne, Töchter, Enkelinnen und Enkel haben.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft – persönlich und für die CDU?

Für die Zukunft der CDU wünsche ich ihr eine Stärkung des C. Bezahlbarer Wohnraum für Familien, die Besserstellung Alleinerziehender und eine angemessene Bezahlung des Personals in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie Anstrengungen gegen die Erderwärmung sind für mich wichtige Zeile, die wir angehen müssen. Persönlich hoffe ich auf die Gnade, meine harmonische Familie, Enkelinnen und Enkel noch eine gute Zeit genießen zu dürfen.