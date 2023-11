Detzeln hatte laut den Zahlen der Stadt Waldshut-Tiengen einen starken Anstieg der Einwohnerzahlen, besonders zwischen 2013 und 2023, zu verzeichnen.

Ortsvorsteherin Esther Koch sieht für diese Entwicklung vor allem die Erschließung neuer Baugebiete als Hauptgrund: „Den größten Einfluss hatte sicherlich die Eröffnung des neuen Baugebietes Breitäcker III im Jahr 2010/2011. Im Dezember 2010 wurde das letzte Grundstück im Gebiet Breitäcker II verkauft, woraufhin das neue Baugebiet, das schon geplant war, begonnen werden konnte. 2014 konnten die ersten Grundstücke in Breitäcker III verkauft und bebaut werden. Mittlerweile wohnen dort 14 Familien mit über 40 Menschen im Alter von zwei bis 91 Jahren. Ein Grundstück ist noch frei.“

So viele Flüchtlinge leben in Detzeln

Flüchtlinge hätten laut Koch keinen großen Einfluss auf die Einwohnerentwicklung, „bis auf die Familien aus der Ukraine, von denen die meisten aber schon wieder zu Hause sind. Zwei Familien leben aber noch in Detzeln“, erläutert die Ortsvorsteherin auf Nachfrage.

Kein Laden mehr in Detzeln

Was die Infrastruktur in Detzeln angeht, sieht Esther Koch tatsächlich Defizite: „Die Infrastruktur kann sich nicht gerade sehen lassen. Einen Laden gibt es zum Beispiel gar keinen. Wir hatten es vor einigen Jahren hinbekommen, unser Gasthaus noch zweimal kurzfristig zum Leben zu erwecken, aber mittlerweile befinden sich in den ehemaligen Gasträumen Zimmer, die vermietet sind. Eine Schule gibt es schon lange nicht mehr, aber wir haben immer noch unseren Kindergarten, der von Kindern aus Detzeln, Krenkingen, Breitenfeld und Aichen besucht wird.“

