Ein mutmaßlich alkoholisierter Mann am Dienstagabend, 4. Oktober, seine Wut an bereitgestellten gelben Säckingen ausgelassen und so in der Waldshuter Innenstadt eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Das Ausmaß der Verunreinigungen sei so groß gewesen, dass in den Nachtstunden die Stadtreinigung sogar mit der Kehrmaschine ausrücken musste.

Kurz vor Mitternacht war die erste von vielen Meldungen bei der Polizei eingegangen, dass ein Mann gelbe Säcke umherschmeiße. Die Spur der Verunreinigung durch die aufgeplatzten Säcke zog sich durch die gesamte Innenstadt.

Teilweise seien die Straßen komplett mit Müll übersäht gewesen. Eine Polizeistreife ertappte in flagranti einen 46-jährigen Mann. Bei Erkennen der Polizei flüchtete der Mann, bis er mit der Unterstützung weiterer Streifen gestellt werden konnte. Der alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen. (sk)