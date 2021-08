von David Rutschmann

Die Autofahrt durch den Landkreis gestaltet sich dieser Tage recht politisch. Denn heuer ist die heiße Phase des Wahlkampfs zur Bundestagswahl eingeläutet – zumindest am Stand des Schilderwalds gemessen, der sich am Straßenrand auftut. Wie ein Daumenkino springen grinsende Gesichter und politische Slogans am Beifahrerfenster vorbei.

Nun wurde wohl von der Roten-Socken-Kampagne 1994 abgesehen keine Bundestagswahl mit Plakaten entschieden. Zumal die knackigeren Sprüche seit jeher auf Demonstrationsschildern und nicht auf Parteiplakaten landen. Doch gerade im ländlich geprägten Raum kann tatsächlich ein bekanntes Gesicht an einer Straßenlaterne mitentscheidend für das Kreuz auf dem Wahlzettel sein.

Dieser Hintergedanke hat wohl dazu geführt, dass eine Straßenlaterne am Waldshuter Bahnhof regelrecht unter Plakaten begraben wurde. Gleich vier Plakate wurden hier angebracht. Klar, der Standort spricht für sich: Wer im Feierabendverkehr an der Ampel steht, wird wohl einen Blick auf die Plakate werfen. Ebenso die Zugreisenden, die wegen Bahnstreik oder Verspätungen die langen Wartezeiten mit einem Spaziergang um das Bahnhofsgebäude überbrücken.

Bei genauerem Hinsehen fällt jedoch auf, dass das unterste Plakat gar nicht von einer Partei aufgehängt wurde. Es ist das Werbebanner des Moskauer Zirkus, der dieser Tage im Waldshuter Gewerbegebiet gastiert. Ob die Platzierung des Plakats als Statement verstanden werden soll, dass der Wahlkampf einer Zirkusaufführung gleichkommt, ist nicht überliefert.