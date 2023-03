Frohe Feierstimmung herrschte am Montag im dicht mit Gästen besetzten Weltladen am Storchenturm in Tiengen. Mit einem Stehempfang eröffnete die Eine-Welt-Gruppe Tiengen den Geburtstagsreigen anlässlich des 30-jährigen Bestehens. Der stimmungsvolle Empfang markierte einen gelungenen Auftakt in das runde Geburtstagsjahr, in dem noch weitere Aktionen folgen werden.

Was 1993 im katholischen Jugendbüro seinen Anfang nahm, hat sich längst zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Davon konnten sich jetzt am 6. März die vielen Festgäste beim Stehempfang überzeugen.

Nachdem sich die Gäste- und Gratulantenschar in den beiden Verkaufsräumen eingefunden hatten, nahm Ela Hovorka stellvertretend für die verhinderte Vorsitzende Barbara Kläsle die Begrüßung vor und sagte: „Es sind viele gekommen, wir haben Freude.“ Dann gab Sabine Finkbohner einen kurzen Einblick in die Geschichte des Tiengener Weltladens und stellte das Mitarbeiterteam vor. Vor 30 Jahren begeisterten sich Brigitte Wütz, Ela Hovorka und die Frauengruppe der Tiengener Pfarrgemeinde dafür, die Idee vom fairen Handel aufzugreifen.

Dann begannen die ersten Aktivitäten, unterstützt von Willi Moosmann aus dem Weltlädeli Murg, „unser Geburtshelfer“ so Finkbohner freudestrahlend. Längst haben sich die Mitwirkenden zum Verein „Eine-Welt-Gruppe Tiengen“ formiert und unterstützen mit dem erwirtschafteten Gewinn zwei Projekte: das Huduma (Fürsorge)-Projekt in Ostafrika und den Bad Säckinger Verein „Miteinander für Kasese/Uganda“. Reinhold Ritz vom Freundeskreis Pater Paul berichtete dann kurz, dass die Geldspenden vor allem einer Behinderteneinrichtung in Kenia zugute kommen. Finkbohner dankte allen Unterstützern und sagte mit lächelndem Blick zu Nicola Kögel von der Aktionsgemeinschaft Tiengen: „Wir sind keine Exoten mehr, wir gehören dazu.“

In ihrem Grußwort wertschätzte die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter das „einmalige Engagement“, den Einsatz für Hilfe bedürftige Menschen und verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass der Verein, dem sie auch als Mitglied angehört, „die nächsten 30 Jahre genauso motiviert bleiben möge.“ Glückwünsche übermittelte auch der Oberbürgermeister Philipp Frank und sagte zum Weltladen-Team: „Ich ziehe den Hut vor dem, was sie gemacht haben.“