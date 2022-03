von Susanne Schleinzer-Bilal

Was treibt die örtlichen Vereine in Waldshut-Tiengen um? Beim Tanzsportclub Blau Weiss stellte es sich bei der Hauptversammlung im Waldshuter Kornhaus heraus, dass dem Verein neben der Corona-Pandemie vor allem die sinkenden Mitgliederzahlen und der fehlende Nachwuchs zu schaffen machen. „Die Mitgliederzahl hat sich zwischen 2011 und 2021 fast halbiert“, bedauerte Kassenwart Werner Siebold, der eine Statistik mit den Mitgliederzahlen vorgestellt hatte. Immerhin hätten sie trotz Corona nicht „schlecht gewirtschaftet“, beschrieb er dann den aktuellen Kassenstand.

Turnierleiter und Trainer gesucht

„Wir suchen weiterhin noch Turnierleiter, Leute fürs Protokoll bei Turnieren und je einen Übungsleiter für Salsa und die Tanzmäuse“, ergänzte die Vorsitzende Birgit Lieschke. Auch die besten Ideen könnten nicht umgesetzt werden, wenn die Trainer fehlten. Angeboten würden aktuell montags Standard und Latein für Anfänger, mit Trainerin Carola Schlegel und ihrem Mann Manfred. Mittwoch gebe es Dance Fitness mit Trainer Markus Zunker. „Da haben wir den besten Zulauf mit 19 Damen und einem mutigen Mann und viel guter Laune“, erklärte die Vorsitzende.

Und am Freitag tanzten Turnierpaare und eine fortgeschrittene Hobbygruppe den Tango Argentino. Am Montag nach den Osterferien startet eine neue Gruppe, Seniorentanz, mit Carola Schlegel. Auf eine Fortführung des Gesellschaftstanzes, eine Co-Produktion mit der Volkshochschule, sei ebenfalls geplant, falls die Corona-Lage es zulasse. Einen Tag der offenen Tür plant der Verein am 3. April, mit einem Workshop, Line Dance, einem langsamem Walzer und eine Darbietung der Turniertänzer. Anfang Mai ist zudem ein Senioren-Standardturnier geplant, dies sei aber wegen der Umbaumaßnahmen im Kornhaus nicht sicher.

Vorsitzende kündigt Rückzug an

Bei seinen Vorhaben setzt der Verein weiter auf den altbewährten Vorstand. Aber: „2023 stehe ich nicht mehr zur Verfügung“, erklärte die langjährige Vorsitzende Birgit Lieschke. Als Kassenwart wurde Werner Siebold bestätigt, stellvertretender Vorsitzender bleibt Klaus Brehm, sein Amt als Hallenwart bekleidet weiterhin Wolfgang Ziegler und Veranstaltungswart bleibt Manfred Schlegel. In Abwesenheit wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft Andrea Willmann, Stefan Wiegard und Giuseppa Hilpert geehrt.

Seit 30 Jahren sind Carola und Jürgen Wiegard sowie Karin und Wolfgang Ziegler im Verein. „Ich bin jedes Mal gerne da“, wandte sich Oberbürgermeister Philipp Frank an die Mitglieder. Das Turnier im Mai könne wegen der Arbeiten am Kornhaus laut Frank leider nicht stattfinden. „Aber dafür wird alles schön“, tröstete Frank die Mitglieder. Unterstützung für den Verein versprach Frank Siebold, Vorsitzender des Sportausschuss, der sich bei dem engagierten Vorstand bedankte.