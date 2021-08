Sommerzeit ist für viele gleichzeitig auch Urlaubszeit, in der das gesellschaftliche Leben zum Teil in den Pausenmodus wechselt. In den Sommerferien können Schüler und Lehrer endlich mal von den verrückten eineinhalb Corona-Schuljahren abschalten. Außerdem nehmen sich viele Gastronomen und Unternehmer samt ihrer Mitarbeiter während der Betriebsferien eine kleine Auszeit.

Auch in den Rathäusern der Großen Kreisstadt scheint es aktuell ruhiger zuzugehen als sonst. Ein Zettel an der Tür auf der Rückseite des Waldshuter Rathauses in der Wallstraße suggeriert sogar, dass die Verwaltung derzeit nur mit einer Notbesetzung arbeitet. Denn dem Hinweis zufolge dürfen sich nur drei Personen gleichzeitig in dem Gebäude aufhalten.

Bedeutet dies, dass sich beispielsweise lediglich Oberbürgermeister Philipp Frank mit seiner Sekretärin und Hauptamtsleiterin Ingrid Eble im Rathaus befinden dürfen, eine von den dreien aber das Gebäude verlassen muss, sobald Stadtkämmerer Martin Lauber sein Büro betritt? Natürlich nicht.

Zwar behaupten böse Zungen, dass Verwaltungsmitarbeiter gerne mal die Füße hochlegen, doch in den Rathäusern der Doppelstadt wird auch während der Sommermonate geschafft. Auch wenn der Hinweis an der Rathaustür unter Umständen etwas missverständlich ausgedrückt ist, bedeutet dies, dass sich maximal drei Besucher im Gebäude aufhalten dürfen. Mit dieser Maßnahme will die Verwaltung sowohl ihre Mitarbeiter als auch Passanten vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen.

Dies ist durchaus nachvollziehbar. Woher ein Besucher allerdings wissen soll, wie viele andere Gleichgesinnte sich zum gleichen Zeitpunkt in dem mehrstöckigen Gebäude mit seinen zahlreichen Büros aufhalten, bleibt indessen allerdings unklar.