Der Landeswettbewerb Mathematik richtet sich jedes Jahr an junge Mathematiker in ganz Baden-Württemberg bis zur Klasse 10. Dabei gilt es, anspruchsvolle Probleme aus den Bereichen der Geometrie oder der Zahlentheorie zu lösen. Auch am Klettgau-Gymnasium in Tiengen (KGT) haben sich Schüler dieser Herausforderung gestellt und sich im Rahmen der vom Hochrheinseminar am Klettgau-Gymansium angebotenen Arbeitsgemeinschaft „Angewandte Mathematik“ mit den Aufgaben auseinandergesetzt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Dabei wurde vorhandenes Wissen zusammengetragen und strukturiert, um damit dann Lösungswege zu entwickeln. Diese mussten von den Schülern selbstständig ausgearbeitet und eingeschickt werden. Von den sechs anspruchsvollen Aufgaben müssen für eine erfolgreiche Teilnahme vier richtig gelöst werden. Dies haben folgende Schüler erfolgreich gemeistert: 1. Preis Christopher Andrick (Klasse 9C), 1. Preis Amaia Burger (Klasse 10a), 2. Preis Beiyi Zhang (Klasse 9a) sowie ohne Preis Flynn Fischer (Klasse 6b). Die Preisträger dürfen in die 2. Runde.