Die Klettgauer Heimattracht Tiengen feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Wie der Verein mitteilt, wurde dieser 1953 von „drei mutigen Frauen“ gegründet: Erna Groll, Olga Brenner und Gertrud Baumgartner. Seitdem wurde die Klettgauer Heimattracht als eigenständiger eingetragener Verein bis in die Gegenwart von vielen ehrenamtlichen Kräften getragen, denen die Erhaltung des heimatlichen Brauchtums und des geschichtlichen Trachtentums am Herzen lag. Von den Anfängen bis heute sind Gritli Hertrampf-Groll und Hubert Baumgartner Mitglieder der Klettgauer Heimattracht. Beide feiern somit ebenfalls ihr „70-Jähriges“. Auf fünf Jahre weniger, also 65-jährige Mitgliedschaft, kommt Rita Maximilian.

Aktive und passive Vereinsmitglieder und Gäste feierten den 70. Geburtstag im FC-Heim in Tiengen. Insgesamt rund 65 Trachtenträger und Gäste, davon etwa 13 Kinder und 25 aktive Trachten im neuen blauen Vereinsshirt, verbrachten bei einem Brunch ein paar vergnügte Stunden. Es sollte eine zwanglose Feier zum 70-jährigen Bestehen werden, ein gemütliches Beisammensein, ein Treffen und Gedankenaustausch mit langjährigen Trachtenfreunden. Helga Spindler hielt eine kurze Festrede, in der sie neben den Vereinsmitgliedern auch Gäste von den Trachtenfreunden Alt-Waldshut, Berau, Hallau, Hauenstein, der Bürgerzunft Tiengen sowie die Vereins-Musikanten und Gemeinderat Waldemar Werner mit Frau begrüßte. Es war kein starres Ablaufprogramm festgelegt.

Nach einem Sektempfang und leiblichen Genüssen wurden einige Tanzaufführungen der Kleinen und Großen geboten, weitere spontane Programmpunkte waren ein Heimatgedicht von Rita Maximilian sowie eine musikalische Einlage der Berauer Trachten.