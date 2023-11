Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ findet vom 18. bis 21. April 2024 wieder die 72-Stunden-Aktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) statt. Bei der Aktion engagieren sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 72 Stunden lang eigenverantwortlich und selbst organisiert für ein soziales Projekt. Der Grundgedanke der Solidarität im Einsatz für und mit anderen steht während dieser drei Tage im Fokus, schreibt der Koordinierungskreis der 72-Stunden-Aktion im Dekanat Waldshut in einer Mitteilung. Die jungen Menschen engagieren sich dabei in vielfältigen Projekten in ihrer direkten Umgebung für eine bessere Welt. Die Projekte greifen politische, ökologische und gesellschaftliche Themen auf und sind lebensweltorientiert. Die 72-Stunden-Aktion wird vom BDKJ gemeinsam mit seinen Diözesan- und Jugendverbänden durchgeführt. Sie steht jedoch allen Menschen offen, die sich für eine solidarische und gerechte Welt einsetzen möchten.

Christlicher Glaube, Selbstorganisation, Partizipation, Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit und Demokratie sind die grundlegenden Prinzipien der katholischen Jugendverbandsarbeit. Sie werden für die Teilnehmenden während der Aktion erlebbar und für die Öffentlichkeit sichtbar. Die Gruppen sind vor Ort engagiert und zugleich Teil einer bundesweiten Aktion. Diese wirkt innerkirchlich und gesellschaftlich als Symbol einer handelnden Jugend, die die Herausforderungen sowie Probleme sieht und aktiv wird. Die Teilnehmenden setzen Zeichen des gelebten Glaubens im Einsatz für eine solidarische Welt und zeigen, dass die Jugendverbände sozial engagiert und bundesweit leistungsfähig sind.

Im Gebiet des Dekanats Waldshut, das deckungsgleich mit dem Landkreis Waldshut sowie der Gemeinde Schwörstadt ist, organisiert der örtliche Koordinierungskreis die Aktion. Das Organisationsteam ist Ansprechpartner für die Aktionsgruppen. Deren Aufgabe ist die Suche nach geeigneten Projekten und Projektpartnern. Außerdem koordiniert das Team die Öffentlichkeitsarbeit und die Infrastruktur der Aktion.