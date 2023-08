Wer derzeit die Waldshuter Kaiserstraße durch das Obere Tor betritt, kommt an ihm nicht vorbei: Ein rechteckiger schwarzer Kasten, beklebt mit bunten Zetteln, einem QR-Code und vier Öffnungen im oberen Bereich.

Dieser Mülleimer ruft noch bis Sonntag, 13. August, in der Kaiserstraße zum Mülltrennen auf. | Bild: Völk, Melanie

Noch bis Sonntag, 13. August, soll der Mülleimer die Passanten animieren, ihren Müll nach Plastik, Pappe und Restmüll zu trennen.

Was steckt hinter dem Mülleimer?

Der Mülleimer ist Teil des Beteiligungsformats ‚Jugend mAcht‚ für achte Klassen in Waldshut-Tiengen. Amelie Spitznagel, Isabella Ivan, Rita Klein, Jenny Dorosenko, Amy Gere und Emma Frisch, mittlerweile Neuntklässlerinnen des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut, haben sich dafür mit dem Thema „Grüner Müll“ beschäftigt.

Warum gerade Mülltrennung?

„Es ist ein großes Thema, das nicht nur uns selbst betrifft, sondern die ganze Welt“, begründet Rita Klein (15) die Wahl. Ihr Mitstreiterin Isabella Ivan (15) ergänzt: „Die Bilder von den großen Müllbergen oder Müll im Meer sind erschreckend. Wir wollen ein Statement setzen und an die Menschen appellieren.“

Wie sind die Jugendlichen das Projekt angegangen?

Nach einem Jahr Ideenentwicklung, Planung und Vorstellung im Gemeinderat Waldshut-Tiengen, ist ihr Projekt in die aktive Phase gegangen. In dieser Woche steht der Prototyp eines Mülleimers zum getrennten Entsorgen von Papier, Plastik und Restmüll in der Kaiserstraße. Es ist der zweite Testlauf mit dem Mülleimer, in der letzten Schulwoche stand er bereits auf dem Gelände des Hochrhein-Gymnasiums.

Amelie Spitznagel, Isabella Ivan, Rita Klein und Niclas Zimmermann vom Kinder- und Jugendreferat der Stadt Waldshut-Tiengen präsentieren stolz den Mülleimer. | Bild: Völk, Melanie

Bei all den Schritten wurden die Jugendlichen vom Kinder- und Jugendreferat der Stadt Waldshut-Tiengen begleitet. Alex Rombach hat mit den Schülerinnen das Projekt begonnen und den Mülleimer gebaut, Niclas Zimmermann (Offene Kinder- und Jugendarbeit, Schwerpunkt Beteiligung) begleitet sie jetzt in der Projektphase.

Finanziert wurde das Projekt von der Stadt Waldshut-Tiengen aus dem Etat der Jugendbeteiligung. Unterstützt wurden die Jugendlichen bei der Umsetzung außerdem vom Baubetriebshof und dem Ordnungsamt der Stadt.

Die Jugendlichen wollen damit nicht nur animieren, die einzelnen Müllarten in den dafür vorgesehenen Sack zu werfen, sondern auch an einer Umfrage teilzunehmen. Die Fragen darin drehen sich um das eigene Verhalten und die Einstellung zum Thema Mülltrennung. Ziel ist, etwas über den Umgang mit Müll in der Stadt zu erfahren.

Jugendbeteiligung: Das wollen Jugendliche in der Stadt verbessern Im Rahmen des Beteiligungsformat „Jugend mAcht“ für die achten Klassen werden derzeit neben dem Müll-Projekt zwei weitere Projekte umgesetzt. „Bei allen Projekten läuft es gut. Umgesetzt ist leider noch nichts, aber die Chancen stehen gut“, sagt Niclas Zimmermann, zuständig für Offene Kinder- und Jugendarbeit, Schwerpunkt Beteiligung beim Kinder- und Jugendreferat Waldshut-Tiengen. Bolzplatz Eine Gruppe weiterer Jugendlicher plant derzeit den Umbau des Sippo-Sportplatzes zu einem „Freizeit- und Chillout-Platz“ mit Grillstelle. Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren für die Grillstelle. Workshops- und Ausflüge Derzeit laufen laut Niklas Zimmermann außerdem die Planungen für einen Koch-Workshop im Herbst und die Organisation einer Berlinfahrt.

Wie ist die Resonanz?

Jeden zweiten Tag schauen die Jugendlichen bei ihrem Mülleimer vorbei, prüfen den Inhalt und geben den getrennten Müll zur Entsorgung an den Baubetriebshof weiter. Bisher seien die einzelnen Müllbeutel noch nicht randvoll gewesen, aber, so Zimmermann: „Man muss es auch in Relation sehen, weil in der ganzen Stadt Mülleimer stehen und die Leute es nicht gewohnt sind, hier ihren Müll zu trennen.“

Und wie geht es jetzt weiter?

Die Erfahrungen und die Ergebnisse der Umfrage sollen laut Auskunft der Jugendlichen in einer kleinen Studie ausgewertet werden. Auf dieser Grundlage sollen weitere Schritte entwickelt werden. Zudem ist geplant, Anfang des nächsten Schuljahres noch einmal einen Testlauf am Hochrhein-Gymnasium zu starten, auch eine Testphase in der Tiengener Innenstadt sei denkbar.