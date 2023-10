Waldshut-Tiengen (pm/sav) Als Teil der Interkulturellen Woche hat der In Via Mädchen- und Frauentreff Waldshut in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Hochrhein und dem Caritasverband Hochrein einen interkulturellen Kochabend veranstaltet. Marion Pfeiffer (Diakonie) und Melanie Schweizer (In Via) begrüßten die sechs Köchinnen aus Syrien, Pakistan, Georgien und dem Sudan. Die 14 Gäste konnten laut einer Pressemitteilung zusehen, wie die Gerichte zubereitet werden oder sich am Kochen beteiligen. Bald duftete es in der Schulküche der Justus-von-Liebig-Schule nach den unterschiedlichsten Gewürzen.

Ein großes Anliegen der Frauen aus dem Dounia-Projekt ist es, mehr Gelegenheit zu haben, sich mit deutschsprachigen Menschen zu unterhalten und Kontakte zu knüpfen. Dazu gab es an diesem Kochabend die Möglichkeit. Bei guter Stimmung wurde nach dem Kochen gemeinsam gegessen und über Gemeinsamkeiten und Unterschiede gesprochen.

Alle Köchinnen besuchen regelmäßig das In Via-Projekt Douniaplus für geflüchtete Frauen. Ziel ist es, die Frauen zu unterstützen ihr Deutsch zu verbessern, sich im sozialen Umfeld zurechtzufinden und ihnen einen Ort der Begegnung und des Austauschs anzubieten. Mehr Infos unter www.invia-freiburg.de oder bei Melanie Schweizer per E-Mail an melanie.schweizer@invia-freiburg.de.

Die Interkulturelle Woche wird seit 2017 von der Kirchlichen AG im Landkreis organisiert. Seit 1975 findet sie bundesweit statt, mehr als 600 Kommunen und Landkreise beteiligen sich.