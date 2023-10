Waldshut-Tiengen (pm/jem) Die Rennfahrer des VBC Waldshut-Tiengen sind nach Waldmössingen zum Schwarzwälder MTB-Cup und Gravel Race gefahren. Bei der Streckenbesichtigung wurden die besten Linien angeschaut, letzte Optimierungen wie das Anpassen des Luftdrucks wurden vorgenommen. Die Jüngsten der Altersklasse U9 gingen als Erstes auf die Strecke rund um das Römer Kastell in Waldmössingen. Für den VBC stand hier Franz Xaver Keller an der Startlinie. Nach einem guten Start hat er sich immer weiter vorgearbeitet und das Rennen mit dem fünften Platz beendet, scheibt der Verein in einer Pressemitteilung.

In der Altersklasse U13 standen für Julian Banholzer vier Runden an. Er hat Rennerfahrung gesammelt und fuhr auf dem 28. Platz über die Ziellinie. Für Theo Giebels war es das erste Rennen der Saison und das erste in der Altersklasse U15. Am Start hatte er Pech und wurde in einen Sturz verwickelt, kämpfte sich gut durch das Rennen und erreichte so den 28. Platz. Zum Abschluss des Tages startete Tobias Senn beim Gravel Race über 48 Kilometer.

Gleich zu Beginn positionierte sich Senn in der Spitzengruppe. Durch einen Sturz anfangs der dritten Runde verlor er drei Minuten und aufgrund des starken Windes war es auf der flachen Strecke nicht mehr möglich, zurück an die Spitze zu kommen. Senn konnte sich mit schnellen Rundenzeiten aber gut nach vorne arbeiten und teilweise sogar Zeit auf die Spitze gut machen. Am Ende reichte es so für den siebten Platz bei den Lizenz-Herren.