von sk

Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man auf 65 glückliche Ehejahre zurückblicken kann. Geheiratet haben Ernst und Katharina Jäger am 29. Mai 1956 in der St. Nikolaus-Kirche in Krenkingen. Gemeinsam feierten sie nun im kleinen Rahmen ihre eiserne Hochzeit. Sie freuen sich, trotz ihres hohen Alters von 91 und 87 Jahren, noch im eigenen Haus wohnen zu können.

Blick auf die Lebensstationen

Katharina kam vor 70 Jahren von Schollach nach Krenkingen, um dort als Magd zur arbeiten. Dort lernte sie Ernst kennen, der nach einer Lehre zum Wagner in Gurtweil und dem Besuch der Meisterschule eine eigene Schreinerei aufbaute. Seine Frau Katharina unterstütze ihren Mann tatkräftig im Betrieb, kümmerte sich um die drei Kinder und versorgte die Tiere der Landwirtschaft. Ernst Jäger war sehr aktiv im Dorfgeschehen und (Gründungs-)Mitglied im Männerchor, Kirchenchor, Sportverein, Ortschaftsrat und im Imkerverein.

Drei Kinder und zehn Enkel

Seine Frau Katharina ist seit vielen Jahren Mitglied bei den Landfrauen Krenkingen. Zu ihren Hobbys zählte das Wandern, die Gartenarbeit und sie liebte es, Kreuzworträtsel zu lösen, was ihr heute aufgrund ihrer Sehbehinderung nicht mehr möglich ist. Neben den drei Kindern gratulierten auch die zehn Enkelkinder und zehn Urenkel.