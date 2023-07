24 Schüler des Berufskollegs II haben ihren Abschluss an der Kaufmännischen Schule Waldshut und das Erreichen der Fachhochschulreife gefeiert. Die Feier fand am Mittwoch, 5. Juli in der Sporthalle der Kaufmännischen Schule Waldshut statt, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt.

Über einen roten Teppich schreitend, nahmen die Absolventen dann ihre Zeugnisse aus den Händen von Abteilungsleiterin Brigitte Maier-Ladwig und Studienrätin Daniel Hupka entgegen. Jahrgangsbester war Joshua Gfrörer mit einem Notendurchschnitt von 1,3, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Mariella Vogel und Joenna Stebner führten als Moderatorinnen durch den Festabend und bedankten sich bei Lehrern, Eltern und Freunden. Denn ohne deren Unterstützung wäre dieses Ziel nicht zu erreichen gewesen.

Schulleiterin Isabell Schlipphack lobte die Schülerinnen und Schüler. Sie könnten stolz auf das Erreichte sein. Nun sei es an ihnen, auf eigenen Beinen zu stehen und eigene Erfahrungen zu machen. Denn Erfahrungen zu sammeln sei wichtig und es werde auch den einen oder anderen Rückschlag geben. Aber Fehler zu machen gehöre zum Erwachsenwerden und auch zum Lernen dazu. Und das mache man schließlich ein Leben lang, verdeutlichte Isabell Schlipphack.