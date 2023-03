Die Schulsporthalle der Christlichen Schule Hochrhein (CSH) ist fast vollständig besetzt gewesen – für die Schüler der Klassen 5 und 6 war es vielleicht der wichtigste Tag des ganzen Schuljahres, ein Abend, dem sie schon seit Wochen entgegen fieberten. Nach zahlreichen Proben brachten sie das Leben des Apostels Petrus als modernes Musical auf die Bühne. Dies schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Das Musical beginnt mit der Berufung des Fischers und seiner Euphorie für Jesus, den er als Messias erkennt. Andere Szenen wie die Sturmstillung, die Verhaftung Jesu oder die Verleugnung beleuchten, wie stark er herausgefordert war in der Nachfolge und mit seiner Berufung als Leiter. In kurzen Theaterszenen stellten die Schüler nach, was im Neuen Testament über Simon Petrus berichtet wird. 14 Chorstücke verbanden die Szenen miteinander und gaben Einblicke in die Gefühlswelt des Apostels.

Bereits im September hatten die Proben und Vorbereitungen für die Aufführung begonnen. Zusätzlich zu den regelmäßigen Theater- und Chorproben arbeiteten die Schüler während einer Projektwoche am Bühnenbild. Lehrer Christian Kütemeier und Lehrerin Deborah Klein leiten die Musical-AG, die sich immer am Freitagnachmittag trifft. Alle zwei Jahre studieren sie mit den teilnehmenden Schülern der Klassenstufe 5 und 6 ein neues Musical ein. Alle Beteiligten stecken viel Mühe und Zeit in das Musical-Projekt, das seit Jahren im Schulkonzept der CSH-Realschule fest verankert ist, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die Aufführung vor Publikum verlangte den Darstellern eine Stunde lang höchste Konzentration und Anstrengung ab. Nach der letzten Szene würdigte das Publikum die Leistung der beiden Lehrkräfte, des Chors und der jungen Schauspieler mit tosendem Applaus und verlangte nach einer Zugabe, teilt die Schule mit.