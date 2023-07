Die Betreuungsgruppen des Caritasverbands Waldshut bieten den Senioren in Murg, Dogern und Waldshut einmal pro Woche drei Stunden „Urlaub vom Alltag“ an. In Waldshut trifft sich die Gruppe in den Räumen der Seniorenresidenz Bilgergarten. Dort sind noch Plätze frei. Nach vorheriger Anmeldung ist es auch möglich, zu einem Schnuppernachmittag zu kommen. „Viele wissen gar nicht, dass es so etwas gibt. In den drei Stunden können sich dann auch die Angehörigen eine Auszeit nehmen“, sagt Ansprechpartnerin Petra Hug. Die Kosten könnten bei Vorliegen eines Pflegegrads von der Pflegekasse über den sogenannten Entlastungsbetrag übernommen werden.

Betreut werden die Gäste von qualifiziertem Fachpersonal. „Es gibt auch einen Fahrdienst, der im Fall der Waldshuter Gruppe auch bis nach Bannholz, Eschbach, Gaiß oder Indlekofen fährt und die Gäste vor der Haustür abholt und wieder zurückbringt“, sagt Hug. „Das ist kein Problem, ich fahre überall hin“, bestätigt Fahrer Klaus Martin, der eine Dame aus Eschbach abholt. An diesem Tag kommen zwei Damen. Zusammen mit zwei betreuenden Fachkräften spielen sie ein Gedächtnisspiel. „Wichtig ist, dass es den Leuten Spaß macht“, sagt Ute Hosemann, eine der beiden Fachkräfte und fügt an: „Die Gäste brauchen keine besonderen Fähigkeiten, wichtig ist das Gemeinsame.“ Das ist es auch, was den beiden Frauen gefällt: „Das ist doch besser, als wenn ich zu Hause alleine in meiner Wohnung sitze“, sagt eine von ihnen. Ihre Nachbarin bestätigt: „Mir gefällt es hier gut, es gibt immer leckeren Kuchen, die Angebote wie Spielen oder Sitzgymnastik machen mir sehr viel Spaß.“ Am Anfang der Stunden unterhält man sich, dann kommt die Gymnastik, es wird Kaffee getrunken und gespielt, ab und zu wird auch gerätselt oder gebastelt.

Die Betreuungsgruppe trifft sich dienstags, 14.30 bis 17.30 Uhr, in der Seniorenresidenz Bilgergarten in Waldshut. Kontakt zu Petra Hug unter Telefon 0173 1403988 oder per E-Mail: petra.hug@caritas-hochrhein.de