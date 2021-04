Der Frühling hat endlich Einzug gehalten am Hochrhein. Mit den steigenden Temperaturen beginnen nun auch wieder die Blätter und Knospen an den Bäumen zu sprießen. Doch nicht nur zartes Blattgrün ziert manches Holzgewächs: An einem Laubbaum am Waldshuter Seltenbachweg, zwischen der Unterführung in der Waldtorstraße und der Abzweigung in die Moltkestraße, hängen vier Schuhe in den Wipfeln. Wer den Blick an der genannten Stelle nach oben schweifen lässt und gute Augen hat, kann erkennen, dass es sich um zwei Paar Turnschuhe handelt.

Doch wie kommt das Schuhwerk in den Baum? Für einen 1.-Mai-Streich ist es einen Monat zu früh. Zeitlich besser passen würde ein Scherz zum heutigen 1. April. Wie fast immer in Fällen von großer Ahnungslosigkeit hilft das Internet weiter. Wer die Begriffe „Bäume“ und „Schuhe“ in die Suchmaschine eingibt, wird rasch fündig: „Shoefiti“ – zusammengesetzt aus dem englischen Wort für Schuhe und dem Begriff Graffiti – nennt sich das innerhalb der Straßenkunst weltweit zu beobachtende Phänomen, bei dem Paare von Schuhen zusammengebunden über Äste, Leinen, Kabel oder dergleichen geworfen werden. Dieser Trend, der seinen Ursprung in Schottland und den USA haben soll, ist nun also auch am Hochrhein angekommen.

Kein neues Phänomen, sondern ein alter Brauch ist es, an Ostern hartgekochte Eier zu färben und ausgeblasene Eier bunt zu bemalen und an einen Strauß frischer Zweige zu hängen. Wer seine Kinder für diese Art der Bastelei nicht zu begeistern vermag, könnte es mit diesem Satz probieren: „Kommt, wir machen jetzt ein Eggfiti!“ Vielleicht tauschen die Kids dann neugierig Smartphone und Spielkonsole gegen Pinsel und Wasserfarben.