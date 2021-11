Viele Impfwillige werden in den vergangenen Tagen ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt haben. Wie im Frühjahr, als sie sich zum ersten Mal gegen das Corona-Virus immunisieren lassen wollten, mussten sie erneut viel Geduld mit der Online-Terminvergabe aufbringen. Die Internetseite ist zwar eine andere als noch vor einem halben Jahr, doch die Nachfrage ist ähnlich hoch.

Nachdem das Landratsamt vor zwei Wochen bekannt gegeben hatte, dass im Landkreis Waldshut drei zusätzliche Mini-Impfzentren (KIZ) öffnen, verzeichnete die Internetseite einen regelrechten Ansturm. Wie die Kreisbehörde am Wochenende mitteilte, waren seit dem vergangenen Montag 6400 Impftermine – sowohl in den Mini-KIZ als auch für den Impfbus – vereinbart worden. „Diesem Ansturm ist der Server leider nicht gewachsen“, schrieb das Landratsamt.

Wartezeiten auf der Terminseite wie diese sollen nach einem Serverwechsel der Vergangenheit angehören. | Bild: Juliane Schlichter

Um das Problem mit den langen Wartezeiten zu beheben, kündigten die Verantwortlichen für Sonntagabend den „Wechsel auf ein leistungsfähigeres System“ an. Der Umzug scheint offenbar den erhofften Effekt zu zeigen: Statt Wartezeiten bis zu knapp einer Stunde, wie sie in der vergangenen Woche noch gang und gäbe waren, kommen Impfwillige seit diesen Montag nun mit gar keiner oder nur mit einer minimalen Wartezeit von unter einer Minute an die Terminauswahl.

Doch egal, ob die Terminbuchung 50 Minuten oder nur fünf Minuten dauert: Es lohnt sich! Die Geduld wird in jedem Fall mit einem Impftermin belohnt – und dem guten Gefühl, einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet zu haben.