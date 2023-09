Waldshut-Tiengen – Das Fatale Seniorentheater, mit Sitz in Schmitzingen, ist wieder aktiv. Wöchentlich ein Mal treffen sich im Gemeindehaus die Seniorinnen und Senioren zur Theaterprobe. Die Gruppe zählt neun Mitglieder, acht von ihnen spielen beim Theater mit. Abgesehen von den beiden Corona-Jahren wird seit 2010 jedes Jahr geprobt und gespielt. Auch im ersten Corona-Jahr wurde anfangs noch gespielt, aber schon die zweite Vorstellung musste abgesagt werden.

„Dann mussten wir hören“, wie sich Iris Waffenschmidt ausdrückte. Auch jetzt sind die Senioren wieder begeistert am Proben, wöchentlich ein Mal, jeweils am Dienstag. Regie führt Rita Maier aus Schmitzingen, die auch die Proben leitet und selbst mitspielt. „Was wäre wenn“, so lautet diesmal der Titel.

In dem Theaterstück wird das Publikum in eine zauberhafte Welt entführt, in der noch Wünsche in Erfüllung gehen. Im Rahmen einer Kaffeerunde taucht überraschend eine Fee auf, die Wünsche erfüllen kann. Das führt zu einigen unerwarteten Situationen, die das Publikum zum Schmunzeln bringen.

Bei dem selbst verfassten Stück stehen aber auch die Probleme des Alterns im Vordergrund, eine Problematik, die witzig und unterhaltsam an das Publikum herangetragen wird, sodass auch junge Besucher ihren Spaß haben werden. Vom Skript bis über die Kulisse und den Kostümen läuft in der Truppe alles nach dem Motto: Wieso nicht alles selber gestalten?

Mehr wollen die Akteure nicht verraten, denn es soll ja spannend bleiben. Dann beginnt die Probe im Rahmen einer illustren Kaffeerunde, und man merkt gleich, dass es allen großen Spaß macht und viel Witz und Temperament mit im Spiele ist.

Theatertermine: 1. Oktober, Gemeindehaus Schmitzingen, Hochtannweg 5; 14. Oktober, Stoll-Vita-Stiftung Waldshut; 21. Oktober, Pur-Pur Horheim; 27. Oktober, Schlosskeller Tiengen, Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Eintritt: 10 Euro für Erwachsene, 7 Euro für Schüler und Studenten.