Aus gegebenem Anlass bedarf unser zurückliegender Redaktionsgeflüster-Beitrag, der sich unter anderem mit dem Aufhängen der närrischen Dekoration in der Waldshuter Kaiserstraße befasst hat, eines Nachtrags. Denn in der Fußgängerzone ergab sich dank der bunten Fasnachtswimpel eine Konstellation von Seltenheitswert. Das hängt mit dem großen Nadelbaum zusammen, der zum Weihnachtsfest vor dem Rathaus aufgestellt und mit dem entsprechenden Schmuck versehen wurde.

Waldshut-Tiengen Maskenlager der Apotheken sind voll: Wohlfahrtsverbände sehen aber Herausforderung für Bedürftige Das könnte Sie auch interessieren

Während die zum Christenfest gespannten Lichterketten in der Fußgängerzone schon längst wieder abmontiert sind (sonst hätten die Narren ja auch nicht ihre Beflaggung setzen können), waren an der besagten Tanne noch immer die Christbaumkugeln befestigt. Dank der darüber zwischen den Häuserfassaden drapierten Fasnachtsgirlanden kam auf diese Weise zumindest optisch zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört – denn genausowenig, wie Weihnachten mit Ostern auf einen Tag fallen kann, ist dies bekanntermaßen mit der Narretei möglich. So oder so gab der Festschmuck (der mittlerweile dann doch entfernt wurde, während die Tanne selbst gestern noch stand) ein außergewöhnliches Bild ab, was dem jüngsten Wintereinbruch zu verdanken ist. Denn ein romantisch verschneiter Christbaum ist in Waldshut auch ohne zusätzliche Fasnachtsdeko schon selten genug.