Erstmals hat Otto Thoma aus Häusern 1969 Blut gespendet – seither sind mehr als 150 unentgeltliche Blutspenden dazugekommen. Für dieses selbstlose Engagement für die Allgemeinheit wurde er nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Häusern im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes geehrt. Bürgermeister Thomas Kaiser überreichte ihm die Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 150. Blutspenden seien sehr wichtig, sagte der geehrte Otto Thoma, und außerdem rief er seine Mitbürger auf, ebenfalls ihr Blut zu spenden. Er selbst werde noch möglichst lange sein Blut spenden, sagte er. Später trug sich Otto Thoma in das Goldene Buch der Gemeinde ein. Bild: Christiane Sahli