Waldshut-Tiengen (til) In der voll besetzten Peter-Thumb-Kirche in Tiengen haben der Orchesterverein Bad Säckingen und der MGV Liederkranz 1852 Dogern ein ungewöhnliches Konzert gegeben. Zu Beginn erklang die Orchestersuite Nr. 2 in h-Moll für Soloflöte und Streicher von J. S. Bach. Hier bewies Dirigent Klaus Kunzmann, welche großartige Musik ein guter Leiter aus einem Laienorchester herausholen kann.

Die Suite ist komplex und im französischen Stil geschrieben. Virtuos wurde sie von Annalena Rupp – Preisträgerin 2016 der Volksbank-Hochrhein-Stiftung – dargeboten, deren Flötenton einer Vogelstimme gleich über dem Orchesterklang jubilierte. Den letzten Satz, die „Badinerie“ (frz. „Schäkerei“) mit ihrem schnellen, hüpfenden Zweivierteltakt nahm sie so locker, wie Bach sich das wohl erträumt hat.

Im zweiten Teil kamen die Sänger als Freimaurer – teils mit Zylinder – dazu, unter Kunzmanns präziser Stabführung. Ulrich Tomm, Dirigent des MGV, hatte die Arien und Chorgesänge aus Mozarts Freimaurerzeit einstudiert. Mozart war 1784 in die Loge „Zur Wohltätigkeit“ aufgenommen worden. Das war für ihn die Eintrittskarte in die bessere Gesellschaft. Er komponierte in dieser Zeit Gesänge nach Texten seiner Freimaurerkollegen mit ihrer Ägyptensehnsucht. Aus dem Singspiel „Die Zauberflöte“ erklangen Arien mit Solisten aus dem Chor, etwa das Lied „In diesen Heiligen Hallen“, sonor gesungen von Wolfgang Hauser, sowie der Priesterchor „O Isis und Osiris“. Blitzsauber intoniert erklang ein „Terzett der drei Knaben“. Ihr Part, eine Oktave tiefer gestimmt, bekam eine reizvolle Klangfarbe. Es folgte die Maurerische Trauermusik, ein Höhepunkt in Mozarts spätem Schaffen. Ihre Urfassung wird selten aufgeführt. Darin ist dem bläserreichen Orchesterklang ein zweistimmiger Mönchsgesang in lateinischer Sprache eingewoben.

Abschließend erklang die Freimaurerkantate „Dir Seele des Weltalls, o Sonne“, in der der Chor und ein Tenor enthusiastisch die Sonne anhimmeln. Ulrich Tomm ist zu verdanken, dass diese musikalisch hochwertige, aber selten gespielte Kantate aufgeführt werden konnte. Mit begeistertem Applaus erklatschten sich die Zuhörer eine Wiederholung dieser Musik.