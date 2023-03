Ehrungen für langjährige Mitglieder standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Tiengen. Für 60 Jahre geehrt worden war Josef Hoch. „Mitglied, Vorsitzender – Du hast alles durch. Ich hoffe, Du bleibst uns noch lange erhalten“, sagte die Vorsitzende Karin Hoffmann. Für 55 Jahre geehrt wurden Rosemarie Nopper und Ines Schwind. Für zehn Jahre geehrt wurde Fabian Scheuch. Zum Ehrenmitglied ernannt wurde Klaus Weißenberger.

Über die Einsatzstunden und Aktivitäten des letzten Jahres berichtete Rosemarie Nopper. 78 Ehrenamtliche haben insgesamt 2316 Stunden geleistet. Begonnen hatten sie mit einem Einsatz beim LG Hohenfels. Ebenfalls präsent gewesen seien sie bei verschiedenen Schulsportveranstaltungen wie Mini-Marathon, Jugend trainiert für Olympia oder einem Sportereignis im Klettgau Gymnasium Tiengen. Den Sanitätswachdienst übernommen haben sie beim Jazzfest in Tiengen im Juli, im September haben sie den Seniorenausflug begleitet. Drei Helfer haben zudem mit zwei Kameraden aus Hohentengen den DRK-Kreisverband Dortmund bei einem Fußballspiel unterstützt. Daneben fanden drei Blutspendetermine statt, bei denen 471 Blutkonserven zusammengekommen sind. Auch zahlreiche Erste-Hilfe-Kurse habe es wieder gegeben.

Neuigkeiten von der Seniorengymnastik gab es schriftlich von Übungsleiterin Carmen Vasiu. Sie wünsche sich mehr Teilnehmer. Vor allem die Gruppe in Waldshut habe sich stark verkleinert. 31 Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter von Klasse 8 bis 10 gibt es an der Realschule Tiengen, berichteten dann zwei der Schulsanitäterinnen. Auf zahlreiche Aktivitäten konnten sie zurückblicken. Neben den Pausendiensten haben sie sich am „Tag des offenen Nachmittags“ präsentiert, wo sie interessierten Eltern und Kindern zeigen konnten, was sie gelernt hatten. Aktiv waren auch die Schulsanitäter und Sanitäterinnen des Klettgau-Gymnasiums. Neben Pausendiensten und Sportveranstaltungen waren sie mehrmals als Mimen bei Prüfungen im Kreisverband eingesetzt worden, um reale Falldarstellungen zu bieten.

Lobende Worte gab es von den Gästen. Grüße vom DLRG überbrachte Patrick Zimmermann. Jürgen Rotzinger, Leiter des Polizeipostens in Tiengen, sagte: „Ihr leistet eine bemerkenswerte Arbeit.“ Er finde es beeindruckend, dass junge Leute ehrenamtlichen Dienst machen. Dem schloss sich Oberbürgermeister Philipp Frank an und versprach gleichzeitig einen höheren Zuschuss vonseiten der Stadt. „Ihr habt ein tolles Jugendmodell, wir kopieren das“, lobte wiederum Manfred Feldmann vom DRK Waldshut. Glückwünsche gab es auch von Alexander Maus vom THW und von Christian Hoch von der Feuerwehr.