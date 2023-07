Bereits seit 30 Jahren finden Kinder mit motorischen Einschränkungen in der Wutach-Schule in Tiengen Förderung, Zuwendung und Betreuung. Diesen runden Geburtstag wird die Schule am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, mit einem Benefizkonzert und einem großen Fest, das zugleich ein Tag der offenen Tür ist, feiern.

Die Anfangszeit

Die Wutach-Schule geht auf eine Elterninitiative zurück, die in Laufenburg konkrete Formen annahm: Im Schuljahr 1990/91 wurden dort zwölf Schüler in der Schule für Körperbehinderte des Landkreises Waldshut in einer übergangsweisen Unterkunft unterrichtet.

Vorzeigeschule: Im Laufe der Jahre haben immer wieder Politiker die Wutach-Schule besichtigt, hier 2004 Peter Straub (von links), Ex-Landtagspräsident, die damalige Kultusministerin Anette Schavan und Bernhard Wütz, ehemaliger Waldshuter Landrat, zu Besuch, rechts der damalige Schulleiter Alexander Lüttin. (Archivbild) | Bild: Privat

Parallel dazu baute der Landkreis Waldshut die heutige Wutach-Schule in Tiengen, 1993 startete der Schulbetrieb. Alexander Lüttin war maßgeblich an der Gründung und dem Aufbau der Wutach-Schule beteiligt und von Anfang an bis zu seiner Pensionierung im Sommer 2018 ihr Schulleiter. Die Wutach-Schule ist sein Lebenswerk. „Mit der Einrichtung einer Schule für Körperbehinderte wurde in der Bildungslandschaft des Landkreises Waldshut für die Eltern von Kindern mit Behinderung eine drängende Lücke geschlossen“, umreißt er ihre Bedeutung.

Die Schule heute

Nachfolger von Alexander Lüttin sind Julia Eberhardt und Sebastian Baumgartner, die jeweils zu 50 Prozent die Schulleitung innehaben. Nach ihrer Aussage ist die Schülerzahl relativ konstant. Aktuell besuchen 22 Kinder die fünf Grundstufenklassen und zwölf den angegliederten Kindergarten.

Aktiver Förderverein: Blick auf den Eingangsbereich der Wutach-Schule in Tiengen und den Schulbus, der aufgrund von Anstrengungen des Fördervereins gekauft werden konnte. | Bild: Ursula Freudig

Die Kinder nach ihren individuellen Bedürfnissen optimal zu fördern, ist damals wie heute das Ziel der Wutach-Schule, die mit einer persönlichen Atmosphäre punktet. Die Vermittlung von Lerninhalten ist im Sinne von „Bewegtem Lernen“ mit aktivem Tun und Bewegen der Schüler verbunden.

Die Schule Die Wutach-Schule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Die Schule hat fünf Grundstufenklassen und einen zweigruppigen Kindergarten. Jeder Schüler wird nach einem individuell erstellten Bildungsplan unterrichtet. Der Landkreis Waldshut ist Träger von insgesamt fünf SBBZ mit verschiedenen Förderschwerpunkten. Sie befinden sich in Tiengen, Waldshut und Bad Säckingen. Weitere Infos im Internet: www.wutach-schule.de.

Die Wutach-Schule hat unter anderem einen Raum mit verschiedenen Geräten zur Bewegungsbildung, einen Kletterraum, ein kleines Schwimmbecken, viele Fahrräder und einen Schulgarten. Dort gezogene Blumen und Salatköpfe werden beim Jubiläumsfest verkauft.

Bewegung steht im Mittelpunkt: Die Schüler der Wutach-Schule haben vielfältige Möglichkeiten, ihre motorischen Fähigkeiten zu verbessern, Fahrräder dürfen da nicht fehlen. | Bild: Ursula Freudig

„Der Landkreis trägt die Grundausstattung, der Förderverein übernimmt spezielle Anschaffungen“, erklärt Julia Eberhardt. Ein Bus mit Rampe für Rollstuhlfahrer hat der Förderverein zum Beispiel finanziert, ebenso eine Klangliege und auf dem Schulhof verschiedene Elemente zum Trainieren von Sinneswahrnehmungen.

Herausforderungen und Wünsche

Die Schulleiter stellen Veränderungen in der Zusammensetzung der Schülerschaft fest: „Wir haben immer mehr schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die mehr Ressourcen brauchen“, sagt Sebastian Baumgartner. Mehr Ressourcen heißt mehr Räume, mehr Hilfsmittel und – als größte Herausforderung – mehr Fachpersonal, um dem steigenden Pflege- und Förderbedarf schwerstmehrfachbehinderter Kinder gerecht zu werden.

Im Einsatz für die Wutach-Schule: Die aktuellen Schulleiter Sebastian Baumgartner (von links) und Julia Eberhardt mit dem Schulgründer und langjährigen Ex-Schulleiter Alexander Lüttin im Hof der Schule. | Bild: Wutach-Schule

Aktuell beschäftigt die Wutach-Schule rund 30, größtenteils in Teilzeit arbeitende Sonderpädagogen, Fachlehrer und Quereinsteiger. Ein weiterer Wunsch begleitet die Schule von Gründung an: Eine Alternative vor Ort für Schüler, die nach der Grundschulzeit an der Wutach-Schule nicht das Internat in Emmendingen-Wasser besuchen möchten.

Fest und Infos zur Schule

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Wutach-Schule findet am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr ein Benefiz-Konzert des Fördervereins der Wutach-Schule mit Florian Boger und 79 Soul Club statt in der Wutach-Schule (Sudetenstraße 13-15) statt.

Am Samstag, 8. Juli, folgt von 10.30 bis 16 Uhr das Sommerfest „30 Jahre Wutach-Schule“ mit einem Tag der offenen Tür. Offizielle Eröffnung ist um 11 Uhr durch die Schulband. Ehrengäste und Redner sind Landrat Martin Kistler und Schulgründer Alexander Lüttin. Geboten sind Unterhaltung, Spiel und Spaß für die ganze Familie, kulinarische Stände sowie Einblicke in die Ausstattung, Arbeit und Unterrichtsmethoden der Schule.