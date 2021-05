Die Gewerblichen Schulen Waldshut haben einen Sonderpreis für ihre langjährige und erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Jugend forscht“ erhalten. Die von Chemie.BW, den Verbänden der Chemie- und Pharmaindustrie in Baden-Württemberg, verliehene Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 1500 Euro verbunden.

Laut Urkunde erhält die Schule den Preis für deren „besonderes Engagement zur Förderung mathematisch, naturwissenschaftlich und technisch interessierter Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Wettbewerbs Jugend forscht“. Landeswettbewerbsleiterin Marianne Rädle schrieb dazu: „Schön, dass Sie und Ihre Schule jungen Menschen das Forschen und Experimentieren ermöglichen und die Jungforscherinnen und Jungforscher bei ihren vielseitigen Projekten unterstützen.“

Das Schild, das die Gewerblichen Schulen Waldshut zusammen mit dem Preisgeld erhalten haben. | Bild: Peter Schütz

Der Vorsitzende von Chemie.BW, Martin Haag, erklärte: „Der Wettbewerb Jugend forscht hat an den Gewerblichen Schulen Waldshut eine lange Tradition. Seit 1995 haben rund 100 Schülergruppen daran teilgenommen und zahlreiche Platzierungen sowie viele Sonderpreise auf Regional- und Landesebene errungen – sogar Platzierungen auf Bundesebene.“ Über viele Jahre sei Siegfried Isele als Betreuer aktiv gewesen. Nach und nach wurde das Betreuerteam ausgebaut, so dass auch fächerübergreifende Projekte entstanden sind, so Haag.

Die Schule Die Gewerblichen Schulen Waldshut unterrichten insgesamt 1200 Schüler. Sie vereinen neun Schularten: Ausbildungsvorbereitung (ehemals VAB und BEJ), Kooperationsklassen mit Förderschulen, Berufsschule (Elektro-, Metall-, Fahrzeugtechnik, Gesundheit), einjährige Berufsfachschulen (Elektronik, Metall- und Fahrzeugtechnik), zweijährige Berufsfachschulen (Elektro- und Metalltechnik), Technisches Berufskolleg (Technisches Berufskolleg I und II), Technisches Gymnasium (Informationstechnik, Mechatronik und Technik und Management), Fachschule für Technik (Mechatronik), Zusatzausbildung. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.gs-wt.de).

Und: „Wichtig war stets die Zusammenarbeit mit Unternehmen der Region, was immer wieder zum Abschluss von Ausbildungsverhältnissen geführt hat.“ Was auch Peter Emmerich, Jugend-forscht-Beauftragter der Gewerblichen Schulen Waldshut, bestätigt: „Wir legen viel Wert auf die Zusammenarbeit mit den Betrieben in der Region.“ Es gebe Unternehmen, die die Schülerprojekte aktiv durch Material, Räumlichkeiten, Knowhow und eigene Spezialisten unterstützen.

„Diese Zusammenarbeit wird als große Bereicherung erlebt, bei der sich Schülerinnen, Schüler und Firmen gegenseitig kennenlernen“, berichtet Peter Emmerich. Er ist überzeugt, dass die Teilnahme an „Jugend forscht“ die Teamfähigkeit und die Aufgabenteilung fördert.

„Viele Lehrkräfte haben sich mit Rat und Tat und Zeit für ihre Schülerinnen und Schüler engagiert“, hält Emmerich fest. Da die meisten Projekte fächerübergreifend ausgerichtet sind, wird die Zusammenarbeit verschiedener Fachschaften gefördert. „Die beteiligten erfahren das Zusammenspiel der einzelnen Schulfächer auf praktischer Ebene“, erklärt er.

Die Stiftung „Jugend forscht“ bietet jungen Menschen mit Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) die Möglichkeit, ihre kreativen Forschungsideen zu präsentieren. Bei „Jugend forscht“ treten 15- bis 21-Jährige an.

Am diesjährigen Wettbewerb erreichten vier Projekte von sechs Schülern und einer Schülerin der Gewerblichen Schulen Waldshut am Regionalwettbewerb für Südbaden Top-Platzierungen. Felix Südland und Tristan Menzel gewannen mit der Entwicklung einer AED-Drohne den Wettbewerb in der Kategorie Arbeitswelt. Sie durften am Landeswettbewerb in der zweiten Wettbewerbsrunde in Heilbronn teilnehmen, wo sie den dritten Rang belegten.