Aufgrund des starken Windes bis zu 80 Kilometer pro Stunde in 1.500 Metern Höhe wurde neutralisiert – so der Fachbegriff dafür, dass keine Aufgaben geflogen werden. Die Piloten nutzen den Ruhetag zur Erholung, denn das Wetter verspricht weitere schöne Flugtage. Mehr als 25.000 dokumentierte Kilometer haben die Teilnehmer des 58. Hotzenwald-Segelflug-Wettbewerbs an den bisherigen vier Wertungstagen mit ihren 22 Flugzeugen erflogen. Das alles – mit Ausnahme des Starts – komplett mittels Thermik, also mit Aufwinden, die durch Sonnenenergie entstehen. Den weitesten einzelnen Wertungsflug hat an Tag 2 Sven Lissel vom Breisgauverein für Segelflug in der Offenen Klasse absolviert, mit einer Strecke von 422 Kilometern. Er wechselt sich in einem Ventus 2cxM, einem Einsitzer, mit seinem Vornamenskollegen Sven Ostermeier ab. Die beiden sind derzeit in der Offenen Klasse auf Platz 1. In der Standardklasse hat sich Jaroslav Misun von der SG Dittingen (CH) auf die Spitzenposition geflogen. In der Clubklasse führt Timo Mayr von der SFG Tannheim, der die Vorteile nutzt, die er mit seinem im Vergleich zu den anderen Clubklasse­flugzeugen schweren Twin beim derzeit permanent starken Wind hat.

Während die ersten Tage ausschließlich Aufgaben ausgeschrieben wurden, in denen Wendegebiete angeflogen werden mussten, gab es an Tag 4 die erste Racing-Task für die Standard- und die Offene Klasse. Dabei fliegen alle Piloten einer Klasse dieselben Wendepunkte an. Die Standardklasse wurde 267 Kilometer über Titisee-Neustadt nach Zwiefalten, dann nach Rötenbach und zurück zum Hotzenwald geschickt. Die Offene Klasse hatte 311 Kilometer zu bewältigen. Ihre Aufgabe war dieselbe wie die der Standardklasse, sie mussten jedoch auf der Schwäbischen Alb etwas weiter an Zwiefalten vorbei bis nach Allmendingen fliegen, wodurch das Mehr an Kilometern zustande kommt.

Es bleibt spannend beim Hotzenwald-Segelflug-Wettbewerb. Die Wertung aller Einzeltage sowie die Gesamtwertung lässt sich aktuell verfolgen auf www.lghotzenwald.de/hotzenwaldwettbewerb, Klick auf „Wertungen“.