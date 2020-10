von Manfred Dinort

Die menschliche Psyche steht am Samstag, 10. Oktober, im Mittelpunkt. Dieser Tag wurde 1992 mit Unterstützung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, ins Leben gerufen, um die vielfältigen psychischen Störungen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken, Störungen, die schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen können. „Seelische Leiden betreffen uns alle und dürfen kein Tabuthema sein“, das stellt auch Petra Hauser vom Caritasverband Hochrhein fest. „Fast jeder Dritte leidet im Zeitraum eines Jahres an einer psychischen Erkrankung“, sagt sie.

„Um die damit verbundenen Probleme offen ansprechen und angehen zu können, benötigen die Betroffenen und ihre Angehörigen gesellschaftliche Akzeptanz“. Um diese Akzeptanz wird 2020 im Umfeld des Tages der seelischen Gesundheit mit der grünen Schleife geworben. 2019 wurde im Waldshuter Kreistagssaal der Film „Mit Leid“ gezeigt, um über die Situation von Angehörigen psychisch kranker Menschen zu informieren und es ihnen zu erleichtern, mit den Hilfsorganisationen und den Selbsthilfegruppen für Angehörige ins Gespräch zu kommen. 2018 wurde die Ausstellung „Schlage die Trommel“ genutzt, um auf die Situation für Kinder mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern hinzuweisen und Hilfen aufzuzeigen.

Angehörige sensibilisieren

In diesem Jahr war ein „seelischer Herbsthock„ geplant, der jedoch, Corona bedingt, abgesagt werden musste. Wichtig sei, so Petra Hauser, die seelisch erkrankten Menschen und deren Angehörige zu sensibilisieren und ihnen zu zeigen, dass es viele, in der Regel kostenlose Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige gibt. Als Beispiele nannte sie den Sozialpsychiatrischen Dienst, Betreutes Wohnen in Familien oder in Wohngruppen, die Tagesstätte in Tiengen, Clubs, Frühstücks- und Kaffeetreffs, Selbsthilfegruppen, der Inklusionsgarten in Waldshut und die Baumhausprojekte in Bad Säckingen und Tiengen.

Hilfsangebote Derzeit werden insgesamt 90 Personen von der Awo begleitet, davon 56 Personen in einer eigenen Wohnung. Der Sozialpsychiatrische Dienst der Caritas betreut rund 120 Personen, 10 in ambulant betreuten Wohnungen, 110 in Gastfamilien und 20 in der Tagesstätte für psychisch erkrankte Menschen. Der Kliniksozialdienst ist im Psychiatrischen Behandlungszentrum Waldshut und in der Psychiatrischen Tagesklinik in Bad Säckingen tätig. Daneben unterhält die Caritas drei Beratungsstellen, in Bad Säckingen, Rathausplatz 17, Telefon 07761/56 98 42, in Waldshut, Poststraße 1, Telefon 07751/80 11 33 und in Tiengen, Scheffelstraße 1, Telefon 07741/686 94 44.

„Jedes Jahr beraten wir mehr Menschen“, so Petra Hauser. „Trotzdem gibt es immer noch viel zu viele, die nicht um diese Hilfe wissen, diese aber dringend benötigen.“ Covid-19 bedingt mussten allerdings viele der genannten Hilfsangebote runtergefahren werden. „Inzwischen sind wir froh darüber, dass alle Angebote wieder hochgefahren werden konnten“, so Petra Hauser, „denn der persönliche Kontakt hat doch allen sehr gefehlt“. Die Awo Waldshut bietet ebenfalls das „Ambulant Betreute Wohnen“ (ABW) an. Hier werden in der eigenen Wohnung, in einem Awo-Apartment oder in einer Wohngemeinschaft, psychisch erkrankte und belastete Personen dabei unterstützt, ein möglichst selbst bestimmtes Leben zu führen und sich als Teilhabende an der Gesellschaft zu erleben. Das ABW umfasst auch Hilfen beim Aufbau sozialer Kontakte und bei lebenspraktischen Dingen.