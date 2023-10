Im Rahmen des Gitarrenfestivals „Akkorde am Hochrhein“ traten die Balkan Strings, eine Gitarrenfamilie aus Belgrad, in der Waldshuter Stadtscheuer auf. Zur Familie gehören der Serbe Zoran Starcevic mit seinen Söhnen Nicola und Zeljko, drei Profis, die bei ihrem Auftritt in der Scheuer helle Begeisterung auslösten. „Einmalig, großartig, meisterhaft“, so äußerte sich eine Besucherin. Während sonst die Gitarre eher als Begleitinstrument genutzt wird, spielte sie hier die erste Geige.

Und wenn der Vater und die beiden Söhne in die Saiten griffen, fühlte sich das Publikum in andere Welten versetzt, in die mediterranen Klangwelten des Balkans, nach Serbien, Mazedonien, Rumänien, Moldawien, Bulgarien und Ungarn, kombiniert mit griechischen und orientalischen Klängen, angereichert mit Jazzimprovisationen und klassischen Elementen. Und alles recht unkonventionell, frisch, frei, virtuos, voller Energie und mit großer Spielfreude, sodass der Funke schnell aufs Publikum übersprang.

Moderiert wurde das Konzert vom Familienvater Zoran, der das Publikum in deutscher Sprache begrüßte: „Wir freuen uns, dass wir eingeladen wurden und in der schönen Stadt Waldshut-Tiengen auftreten dürfen.“ Dann setzte er seine Ansagen auf Englisch fort, wobei man schon etwas sprachkundig sein musste, die Pointen zu verstehen und richtig einzuordnen. Großes Lob hatte er für seine beiden Söhne, die ihre eigenen Kompositionen in das Programm eingebracht und andere Stücke überarbeitet hätten. Dann kündigte er die nächsten Stücke an: „Very nice Songs from Serbia“.

Zu den Highlights gehörte es auch, wenn das Trio eng zusammenrückte, um auf einer einzigen Gitarre zu spielen. Die Balkan Strings waren bereits auf vielen Konzertreisen unterwegs, in Europa, den USA und in Kanada. Dabei sei es manchmal notwendig gewesen, so berichtete Zoran Starcevic, sich dem speziellen Geschmack des Publikums anzupassen und in San Francisco auch mal im Country-Stil in die Saiten zu greifen. Kerstin Simon, Leiterin des städtischen Kulturamtes, freute sich, viele Besucher begrüßen zu können.