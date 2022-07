Eröffnet wird der Schwyzertag am Donnerstag um 19 Uhr mit dem Kunstwettbewerb der Tiengener Schulen. Unter dem Motto „Wir feiern wieder Schwyzertag in Tiengen“ sind die entstandenen Werke im Rahmen einer Vernissage am Josefsbrunnen zu bewundern.

Tiengen (tpr) Die Gäste beim Schwyzertag in Tiengen erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

Der Sonntag wird um sechs Uhr am Morgen auf dem Vitibuck mit einem Alphornspiel und Böllerschießen eingeläutet. Der Festgottesdienst in Verbindung mit der Erneuerung des Gelöbnisses beginnt um

9 Uhr in der katholischen Pfarrkirche und um 9.30 Uhr in der evangelischen Christuskirche. Im Anschluss daran ist die Totenehrung am Löwendenkmal geplant.

Wer sich schon auf das Frühschoppenkonzert freut, sollte sich um 11 Uhr am Marktplatz einfinden. Für gute Stimmung sorgen werden die „Original Storchenturm Musikanten“ der Stadtmusik Tiengen. Zur gleichen Zeit wird die traditionelle und beliebte Zunfttombola ebenfalls auf dem Marktplatz eröffnet.

Um 12.30 Uhr wird das Akkordeon-Orchester Tiengen auf der Bühne an der Kirchtreppe erwartet. Der beliebte Festumzug beginnt um 14 Uhr. In diesem Jahr sind 15 Gruppen gemeldet und freuen sich mit ihren gelebten Traditionen zu begeistern. Abgerundet wird der Tag mit einem Feuerwerk um 22.30 Uhr.

Der Montag gilt auch in diesem Jahr als Tag der Schulen. Ab 10.15 Uhr bieten die Hans-Thoma-Schule, die Johann-Peter-Hebel-Schule, die Grund- und Werksrealschule Gurtweil, sowie die Bläserklasse des Klettgau-Gymnasiums Tiengen und die Jazz AG der Realschule Tiengen. Die Übergabe der Preise für den Kunstwettbewerb der Schulen erfolgt um 12 Uhr.

Das gesamte Programm ist unter http://www.schwyzertag.dezu finden.

Historischer Ursprung

Im fünfzehnten Jahrhundert erhob der Herzog von Urslingen Erbansprüche auf die Stadt Tiengen. Aufgrund dessen drangen am 1. August 1415 Knechte des Herzogs in die Stadt ein, wurden aber von den Bürgern vertrieben. Dieser Ausgang wurde der Hilfe Gottes und der Mutter Maria zugeschrieben.

Zum Dank „der Errettung aus Feindeshand“ gelobten die Tiengener, jedes Jahr zur Erinnerung ein Fest zu feiern. Dieses Gelöbnis steht im ältesten Jahrzeitbuch der katholischen Pfarrgemeinde Tiengen aus dem Jahr 1500 und wird anlässlich des Schwyzertags immer wieder erneuert.