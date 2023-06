Tiengen – Nicht nur für die Bürger von Tiengen, auch für die vielen tausend Besucher, die das Städtle jedes Jahr am ersten Wochenende im Juli besuchen, ist der Schwyzertag der Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt. Das beliebte Heimatfest gehört zu den schönsten, größten und auch zu den traditionsreichsten Veranstaltungen in der Region. In diesem Jahr steht der Schwyzertag außerdem im Zeichen zweier großer Jubiläen. 175 Jahre Badische Revolution werden gefeiert und zu Ehren von 75 Jahren Bund „Heimat und Volksleben“ findet im würdigen Rahmen des Schwyzertag auch das Kreistrachtenfest statt.

Die Besucher dürfen sich auf ein langes Wochenende mit Festtagsstimmung, Kultur, Unterhaltungsprogramm auf mehreren Bühnen, einem wunderbaren Umzug und Feuerwerk freuen. Zahlreiche schöne Veranstaltungen hat die Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen in Zusammenarbeit mit dem Schwyzertag-Komitee und unterstützt durch die Stadt Waldshut-Tiengen und örtliche Vereine für das lange Festwochenende wieder geplant.

Der Schwyzertag ist ein Fest für die ganze Familie „Dass Kinder, wie auch Erwachsende während der Festtage Spaß und beste Unterhaltung genießen, ist für uns eine Freude und Motivation“, erklärt Tobias Fritz. Für ihn ist es der erste Schwyzertag, den er als neuer Zunftmeister der Bürger- und Narrenzunft organisiert. Wertvolle Unterstützung bietet seit Jahren das Schwyzertag-Komitee unter der Führung von Christa Bader. Die Planungen laufen seit beinahe einem Jahr. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend, während die Zunft bei Aufbau und Organisation die Fäden zieht, konzentriert sich das Komitee auf das Festtagsprogramm. Rund 200 Mitglieder der Zunft und noch mal zwei Dutzend weitere Personen sind in diesem Jahr für einen reibungslosen und harmonischen Festverlauf rund um den Schwyzertag im Einsatz.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein breit gefächertes und unterhaltsames Programm für alle Generationen zusammenstellen konnten“, erklärt Crista Bader. Zum Heimatabend am Samstag wird Marion Gentges, Ministerin für Justiz und Migration in der Landesregierung Baden-Württemberg als Ehrengast erwartet. Neben dem traditionellen Heimatabend gehören am Sonntag auch die Erneuerung des Gelöbnisses im Rahmen eines Festgottesdienstes und der große Festumzug wieder zu den beliebten traditionellen Höhepunkten, die beim Schwyzertag nicht fehlen dürfen. Aber auch die Matinee im Schloss die sich unter dem Titel „Alles Hecker“ dem Thema der badischen Revolution widmet, die vielen Konzerte und Aufführungen, sowie das bunte Kinderprogramm und nicht zuletzt die vielfältigen kulinarischen Verlockungen sind immer einen Besuch wert.

Der Rummelplatz mit Fahrgeschäften und Vergnügungsständen auf dem Marktplatz ist an allen Tagen geöffnet.

„Ich freue mich ganz besonders auf die Matinee in den Schwarzenbergsälen, aber auch auf das Schwyzertag-Konzert in der Kirche, ja und natürlich auf den Heimatabend“, verrät Christa Bader ihre persönlichen Höhepunkte im diesjährigen Programm und betont, „Doch jeder Auftritt und jede Veranstaltung hat einen besonderen Zauber und begeistert viele Menschen, sei es die lebendige Stadt am Samstag, der Umzug zum Kreistrachtenfest am Sonntag, oder die vielfältigen Aufführungen auf den Bühnen mit Kindern und Jugendlichen. Und auch der musikalische Genuss kommt nicht zu kurz. Beim Schwyzertag ist einfach für jeden etwas geboten.“

