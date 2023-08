Das Sommerkonzert der Chorgemeinschaft Tiengen 1852 hat schwungvolle und romantische Melodien umfasst. Das Motto lautete: „Die Welt braucht Lieder“. Der Chor und die stimmgewaltige Sopran-Solistin Stephanie Pönitz, begleitet von Martin Umrath am Klavier, gestalteten das zweistündige Konzert im Hof am Storchenturm in Tiengen. Die 25 Sänger unter der Leitung von Myri Turkenich boten eine Vielfalt bekannter Lieder, etwa „Was kann ich dafür“ von M.&T.C. Parks und „Mein kleiner grüner Kaktus“ von den Comedian Harmonists und Weiteres, was man kennt und gerne hört.

Stephanie Pönitz erfreute die Zuschauer mit Udo Jürgens‘ „Aber bitte mit Sahne“ und einigen Chansons, passend nach einer vom Gewitterregen erzwungenen Pause, „Non, je ne regrette rien“ (Nein, ich bereue nichts) von Edith Piaf. Martin Umrath begleitete sie am Klavier, das er rechtzeitig vor der Nässe gerettet hatte.

Einige der Lieder regten die Zuhörer außerdem zum Nachdenken an, wie „Heute beginnt der Rest deines Lebens“ von Udo Jürgens. Monika Kral, Vorsitzende des Chors, sagte, passend zum Motto: „Einfach mal alles stehenlassen, sich nicht verbiegen, bleiben, wie man ist, für sich einstehen. Ohne Lieder ist das einfach auch nicht möglich.“ Am Ende war das Publikum so begeistert, dass es für die Zugabe per Applausabstimmung das Lied „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens wählte und gerne mitsang.