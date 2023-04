Die Nachwuchsschwimmer des Schwimmclubs Neptun aus Waldshut haben erfolgreich am Pokalschwimmen in Grenzach teilgenommen. Für viele war es laut Verein der erste große Wettkampf. Die beste Platzierung erreichte Florian Löwe mit einem ersten Platz in seiner Altersklasse über 50 Meter Brust in 41,20 Sekunden. Dies reichte für eine Medaille bei den Punktbesten der 13-Jährigen. Die 50 Meter Freistil schaffte Carlotta Schoger in 54,18 Sekunden, Frida Schoger in 50,03 Sekunden (beide Jahrgang 2011). Bei den Jahrgängen 2012 benötigte Theresa Geist für diese Strecke 45,84 Sekunden, Melia Blatter 47,08 Sekunden.