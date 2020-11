von Elisabeth Willers

Coronabedingt fällt in diesem Jahr die Weihnachtsaktion der Justus-von-Liebig-Schule (JLS) Waldshut mit dem Freundeskreis Ruanda aus. „Viele Aktive trauern“, schreibt die Vorsitzende des Vereins Gemeinsam mit Save/Ruanda, Ilse Nirk. Dabei hätten die Menschen in dem kleinen Land in Zentralafrika gerade in diesem Jahr die finanzielle Unterstützung vom Hochrhein gut gebrauchen können.

Das Land In Ruanda liegt die Partnerschule CIC (Collège Immaculée Conception) der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut. Das ostafrikanische Land wird wegen seiner Topographie auch „Land der 1000 Hügel“ genannt. Auf rund 26.000 Quadratkilometern Fläche leben etwa zwölf Millionen Einwohner. Neben der Bantu-Sprache Kinyarwanda sind Französisch und Englisch die Amtssprachen.

Ilse Nirk ist in stetem Kontakt mit den Benebikira-Schwestern, die die Partnerschule Collège Immaculée Conception (CIC) in Save leiten. Seit März sind in Ruanda alle Bil­dungs­ein­richtungen geschlossen und werden nun schrittweise wieder geöffnet, sofern sie die Hygienevorschriften einhalten können. Im ersten Schritt wurden Anfang November die oberen Klassenstufen von Primar- und Sekundarschulen geöffnet. Ab Januar sollen alle Bildungseinrichtungen ihren Betrieb wieder aufnehmen, schreibt Nirk weiter in der Pressemitteilung.

An der Partnerschule der Justus-von-Liebig-Schule wurde die Zeit des Lockdowns zunächst mit Unterrichtsangeboten uber das Internet, Fernsehen und das Radio uberbruckt. Die Lehrer des CIC erstellten eine E-Learning-Plattform, uber die sich Lehrer, Schuler und Eltern austauschen konnten. Schuler, die zu Hause keinen Zugang zu den Medien hatten, wurden je nach Bedarf von der Schule mit Smartphones versorgt oder mit Guthabenkarten fur den Internetzugang. Nur wenige Schuler vom Save-Hugel hatten in dieser Zeit keinen Zugang zu Elektrizitat, sie erhielten im CIC Prasenzunterricht unter starken Hygienevorschriften. Doch trotz aller Anstrengungen wird das Schuljahr 2020 in Ruanda als „une annee blanche“ verbucht, das heißt, es wird nicht angerechnet, da keine Prufungen und Tests geschrieben werden konnten.

Fur den Schulbeginn Anfang November mussten die Schulen – ähnlich wie in Deutschland – strikte Vorgaben der Regierung erfullen: In den Klassenzimmern mussen die Schulertische mit Abstand gestellt werden, die Platze mussen markiert sein. Im Eingangsbereich der Schule mussten Handwaschbecken installiert werden. Die Schulleitung muss jeden Abend einen Bericht uber den Gesundheitszustand der Schuler an das Erziehungsministerium schicken. Diese Vorgaben stellen die Benebikira-Schwestern vor eine große Herausforderung, logistisch und finanziell.

Private Aktionen

Ganz tatenlos wollen Justus-von-Liebig-Schule und Freundeskreis dem Geschehen nicht zuschauen. Um Spenden, wenn auch in kleinerem Umfang, für die Freunde in Save zu erlösen, sind kleine, persönliche Aktivitäten, jeweils im privaten Umfeld, geplant. „Wir hoffen, dass wir 2021 mit unseren Aktionen wieder durchstarten können“, schreibt Ilse Nirk und dankt allen, die mit Spenden die Partnerschaft der Justus-von-Liebig-Schule mit dem Collège Immaculée Conception unterstützen wollen.

Spendenkonto: Gemeinsam mit Save/Ruanda: Volksbank Hochrhein, IBAN: DE72 6849 2200 0006 6622 26