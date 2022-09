von sk

Eine 56-Jährige ist nach einem Unfall mit ihrem Fahrrad am Donnerstag, 1. September, gegen 17 Uhr, in Lottstetten schwer verletzt worden. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilt.

Was ist passiert?

Laut Angaben prallte die Frau ungebremst gegen einen Brückenpfeiler. Sie soll gestürzt und mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen sein. Offensichtlich war sie in einer leichten Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und unaufhaltsam auf den Brückenpfeiler zugerollt. Laut Polizei trug sie keinen Fahrradhelm.