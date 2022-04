von Ursula Freudig

Für die junge Schweizer Band Burning Rose aus Sissach geht ein großer Traum in Erfüllung: Im Tonstudio Audiobox werden demnächst zwei ihrer Songs professionell aufgenommen. Burning Rose waren die Gewinner des diesjährigen Newcomer Bandcontests der Musikschule Südschwarzwald.

Die Zweiten: „Crazy Cupcakes“ musste sich beim Bandcontest nur knapp geschlagen geben. | Bild: Ursula Freudig

Am vergangenen Samstagabend war der Wettbewerb in der Gurtweiler Gemeindehalle über die Bühne gegangen. Der zweite Preis, ein Mikrofon, ging an die Crazy Cupcakes und der Publikumspreis, ein Gutschein einer Werbeagentur, an die Hardrockfraktion ­H-R-F, beide sind Bands der Musikschule Südschwarzwald.

Die Publikumslieblinge: Die Hardrock-Fraktion „H-R-F“ hat beim Bandcontest den größten Applaus der Zuhörer bekommen. | Bild: Ursula Freudig

Insgesamt fünf Newcomer-Bands mit Mitgliedern im Alter von zwölf bis 17 Jahren legten der Reihe nach mit Coversongs und auch einigen Eigenproduktionen auf der Bühne los. Voller Leidenschaft gaben die Bands alles und wurden von rund 80 Fans lautstark gefeiert.

Die Besucher des Bandcontests hatten in der Gurtweiler Gemeindehalle viel Spaß mit den Aufritten der jungen Musiker. | Bild: Ursula Freudig

Mit einem Audiometer wurde die Applausstärke für jede Band gemessen und so der Publikumspreis ermittelt. Den ersten und zweiten Preis hatte die Jury vergeben. Sie bestand aus dem Musiker Aljosha Konter, dem Realschullehrer Markus Kintzi und Christian Steinlein, Lehrer an der Musikschule Südschwarzwald.

Die Jury: Christian Steinlein (von links, Lehrer an der Musikschule Südschwarzwald), Markus Kintzi (Lehrer Realschule Waldshut) und Aljosha Konter (Musiker) bewerten die Aufritte der Bands. | Bild: Ursula Freudig

Sie bewerteten nach Kriterien wie Zusammenspiel, Moderation, Beherrschung der Instrumente, Alter der Bandmitglieder und Schwierigkeit der Songs. Es gab viel Lob für die auftretenden Bands, die laut Jury, alle tolle Shows abgeliefert hätten. Das tat zum Abschluss sogar noch ein bisschen wilder, die außer Konkurrenz als „Special Guest“ auftretende Band Unbroken. Sie hatte 2019 den letzten Bandcontest gewonnen.

Der Special Guest: Die Band „Unbroken“ zeigte bei ihrem Auftritt Power pur. | Bild: Ursula Freudig

2020 und 2021 war der Wettbewerb wegen der Pandemie ausgefallen. Der Schlagzeuger und Sänger von Unbroken, Jonathan Hofmann, hatte zuvor mit souveräner Lockerheit den Wettbewerb moderiert.

Allerdings wurde ein Mann an dem Bandcontest-Abend vermisst: Joachim Borgmann konnte dieses Mal nicht mit dabei sein. Er hat als Lehrer an der Musikschule Südschwarzwald den Bandcontest vor vielen Jahren ins Leben gerufen und organisiert ihn jedes Jahr. Jungen, begeisterten Musikern eine Plattform für Auftritte zu bieten und ihrem Weiterkommen durch den Gewinn einer professionellen Tonaufnahme einen Schub zu geben, ist Ziel des Wettbewerbs.