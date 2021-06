von sk

„Der Hutpfad, unsere Perle der Wanderpfade im Bereich des Ortsvereins Waldshut-Tiengen, ist nach Sturmschäden wieder begehbar.“ Dies hat der Schwarzwaldverein in einer Pressemitteilung berichtet.

Nach gravierenden Sturmschäden waren die Wegewarte Hermann Schramm und Gerhard Pfeffer – unterstützt von Stefan Granacher, der immer zur Stelle ist, wenn er für schwierige Räumungen gebraucht wird – zum Arbeitseinsatz auf dem Hutpfad, um zahlreiche entwurzelte Bäume, die auf dem Weg lagen, zu beseitigen und so den Weg wieder frei begehbar zu machen.

In einer weiteren Aktion müssen noch Rückschnitte an Gehölzen vorgenommen werden, abfallende Pfade ausgehackt und begradigt werden sowie Wasserläufe ausgehauen und Brücken und Stege kontrolliert werden. Der Schwarzwaldverein: „Danach ist der Hutpfad wieder in einem vorzeigbaren gepflegten Zustand.“

Neben dem arbeitsintensiven Hutpfad umfasst das Betreuungsgebiet des Ortsvereins Waldshut-Tiengen noch weitere 240 Kilometer Wanderwege, die auch durch die Wegewarte kontrolliert werden müssen. Der Verein: „Große Probleme bereitet hier das Baumsterben durch Käfer- und Pilzbefall, weil dadurch die Bäume, an denen sich die Wegemarkierungen befinden, nach und nach gefällt werden und somit die Markierungen an anderen Stellen angebracht werden müssen.“

Die Herkunft des Namens „Hutpfad“ lässt sivch zurückführen auf das Wegenetz der Waldhüter, die im späten 19. Jahrhundert den Wald bewachten und bewirtschafteten.