Zur Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins Waldshut-Tiengen waren 32 Mitglieder ins Vereinsheim des FC Tiengen gekommen. Vorsitzender Rainer Feudel berichtete über das Jahr 2021 und gab einen Ausblick auf das noch junge Vereinsjahr 2022. Nach zehn Neuzugängen hat der Verein nun 185 Mitglieder.

Im Jahr 2021 wurden 17 Wanderungen mit 320 Teilnehmern durchgeführt. Die Hitliste führten dabei die Wanderungen ins Markgräflerland und die Weinwanderungen an. Nachdem das Programm pandemiebedingt im vergangenen Jahr nur eingeschränkt möglich war, können sich Mitglieder und Gäste nun wieder auf ein umfangreicheres Wanderprogramm mit 28 Terminen freuen. Voraussichtlich weitere zehn Wanderungen finden wieder zusammen mit der Tourist-Info der Stadt Waldshut-Tiengen statt. Die Termine dazu würden jeweils etwa eine Woche vorher veröffentlicht.

Wegewart Hermann Schramm berichten von den Arbeitseinsätzen auf den 240 Kilometer langen Wanderwegen, auf denen Rückschnitte an Gehölzen vorgenommen, abfallende Pfade ausgehackt und begradigt sowie Wasserläufe ausgehauen sowie Brücken und Stege kontrolliert wurden. Weiterhin mussten viele Bäume, an denen sich Wegemarkierungen befanden, nach und nach gefällt werden und somit die Markierungen an anderen Stellen neu angebracht werden.

Hermann Schramm: „Gerade wenn man fertig ist, kann man vorne wieder anfangen.“ Daher wünscht er sich mehr Wegepaten zur Unterstützung. Insgesamt leisteten die Wegewarte 450 Arbeitsstunden.

Der Verein Der Schwarzwaldverein Waldshut-Tiengen wurde 1885 gegründet und hat 185 Mitglieder. Vorsitzender ist Rainer Feudel. Seit 2017 werden in Kooperation mit der Stadt Waldshut-Tiengen neue Touren konzipiert und angeboten. Weitere Infos im Internet ( www.schwarzwaldverein-waldshut-tiengen.de ).

Viele Mitglieder wurden für ihre Treue zum Schwarzwaldverein geehrt: Gerda Bächle, Waltraud Bühler, Ingrid und Artur Gessat (25 Jahre), Else und Karl Treybal (40 Jahre). Gisa und Roland Kost sowie Rosemarie und Clemens Heizmann blicken bereits auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurück. Eine Änderung gab es im Vorstand. Nach elf Jahren gab Inge Novas das Amt der Kassiererin ab und wurde durch die einstimmig gewählte Phung Tran Schade ersetzt.