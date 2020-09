In den schwer überschaubaren Verkehrswirrwarr im Bereich Wutachstraße und Berliner Straße beim Schulzentrum Tiengen, wo schon vor fünf Jahren pro Tag durchschnittlich 1900 Fahrzeuge gezählt wurden, hat die Stadtverwaltung Ordnung gebracht. Unter anderem wurde die Bushaltestelle verlegt und barrierefrei gestaltet, und die Einmündungen bei der Pommernstraße, der Sudetenstraße und an der Zufahrt zu den Parkplätzen, die mit ihren großzügigen Dimensionen forsche Fahrweise begünstigten, wurden verschmälert. Auch von der Rechts-Vor-Links-Regelung, die nahe dem kleinen Buckel zur Ortsdurchfahrt immer wieder mal für Stress gesorgt hat, verabschiedete man sich. Und auch an die wachsende Zahl der Verkehrsteilnehmer, die sich pedaltretend fortbewegen, wurde gedacht – jedenfalls ansatzweise. Es entstand, nach dem Beispiel auf der früheren B 34, ein eigentlich sinnvoller Fahrradstreifen. Der endet allerdings in der Berliner Straße unversehens im Nichts beziehungsweise vor parkenden Autos, die dort nach wie vor entlang des Gehwegs stehen dürfen. Eine Nachbesserung scheint geboten – bevor sich noch der Eindruck verfestigt, dass hier die umweltfreundliche Mobilität symbolträchtig in einer Sackgasse endet.