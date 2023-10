Seine Radtour führt Frank Herrmann einmal durch ganz Deutschland. Der 61-jährige Sachbuchautor möchte mehr Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil schaffen und zum Umdenken in allen Lebensbereichen anstoßen. Dafür begibt er sich nun schon zum siebten Mal in eigenem Auftrag mit einem besonders emissionslosen Reisestil auf große Deutschland-Tournée – und machte am Freitag auch in Waldshut Halt.

„Generationsgerecht, nachhaltig und klimafreundlich“

Das sind die Werte, die Herrmann seinem Publikum mit auf den Weg geben möchte. Dafür radelt er einen Monat von der Nordsee bis an den Oberrhein und hält auch Vorträge an Schulen, in Bibliotheken, Weltläden oder anderen Unternehmen. Dabei stellt er, abhängig von der Nachfrage, unterschiedliche Themen zum Nachhaltigkeitsaspekt vor.

Das Hochrhein-Gymnasium ist seit März 2023 Fairtrade-School. | Bild: Lesca Bölitz

Am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut sprach Herrmann vor den neunten Klassen über das Thema „Ultra Fast Fashion – Wie Wegwerfmode unseren Planeten ruiniert“. Damit gibt er gerade seiner jüngeren Zuhörerschaft einen Denkanstoß zum Thema nachhaltiger Mode.

Hochrhein-Gymnasium ist Fairtrade-Schule Am Hochrhein-Gymnasium Waldshut ist das Thema Nachhaltigkeit nichts Neues mehr – schon lange ist der Faire Handel mehr als ein theoretisches Thema in Klasse acht. Im Schulalltag wird das Thema aktiv unterstützt und gelebt – sei es durch fairen Kaffee oder den Verkauf fairer Schokolade und anderer Produkte im Lehrerzimmer oder am Schulkiosk. Unter Regie eines Fairtrade-Schulteams, das sich aus Lehrern und Schülern, sowie Elternsprecherin Senta Martins und Schulteam-Sprecher Ulrich Tomm zusammensetzt, werden auch weitergehende Schulaktionen geplant und organisiert. Für das Engagement erhielt das Gymnasium im März 2023 das ‚Fairtrade-Siegel‘. Auch die Stadt Waldshut-Tiengen strebt das Siegel Fairtrade-Stadt an.

Wie umsetzbar ist faire Mode in Waldshut?

Herrmann regt mit seinen Vorträgen zum Nachdenken an und möchte nachhaltige Veränderungen in Gang bringen. Doch wie umsetzbar ist diese Theorie vor Ort?

Einige Modegeschäfte verkaufen inzwischen nachhaltige Mode und auch Second-Hand-Geschäfte liegen wieder mehr im Trend.